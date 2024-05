El pódcast de Ana Milán 'La vida y tal' cobrará vida en el Auditorio de Zaragoza

La actriz Ana Milán y el comunicador Sebastián Gallego forman una pareja perfecta. Ambos protagonizan el pódcast La vida y tal, de Podimo, galardonado con el Premio Ondas a Pódcast Revelación de 2023. Un formato que han llevado, con llenazos de por medio, a los escenarios, con 'La vida y tal live tour', que tras pasar por Barcelona, Madrid y Sevilla, recalará en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza el próximo 9 de junio.

Las entradas para la cita en la capital aragonesa ya se pueden adquirir a través de la plataforma notikumi.com en un rango de precios que va desde los 29 y hasta los 32 euros.

¿Sabes esos amigos a los que tienes fritos a audios contándoles tus dramas? ¿Esos amigos a los que les pides consejo, para no hacerle caso muchas veces, aunque sus respuestas duelan? ¿Esos de los que te fías porque te dirán la verdad sobre tu nuevo flequillo? Esos son Ana Milán y Sebastián Gallego y ese es el espíritu de su pódcast ‘La vida y tal’. Anécdotas, historias de amor y desamor, momentos muy curiosos… surrealismo y costumbrismo, pop y rock, Shakespeare y Chenoa... todo esto y más cabe en este proyecto.

Trasladar todo ese ambiente al 'show' en vivo en teatros y auditorios es un reto para Milán y Gallego. "Yo creo que tengo la tranquilidad de quien sabe que en realidad si algo sale mal no te vas a morir. Me he llevado a Sebastián también a un punto de inconsciencia donde se ha convertido en un inconsciente feliz. Y sabe que nunca le soltaría la mano", explica la actriz.