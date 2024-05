Suiza, ganadora del festival de Eurovisión 2024 con la canción ‘The code’ de Nemo

No pudo ser. La canción ‘Zorra’ de Nebulossa no caló en la edición de este año. Solo recibió 30 puntos y quedó en el puesto 22º, a pesar de ser uno de los temas más coreados en el Malmö Arena, el recinto de la ciudad sueca donde se celebró la gran final. Hubo un claro favorito desde el principio, el suizo Nemo, y su ‘The code’ (591 puntos), una propuesta que destacó con diferencia entre las 25 actuaciones que finalmente se vieron. Estaban previstas 26, pero Países Bajos fue descalificado por un incidente con una persona de la producción del certamen tras su actuación en la semifinal del jueves. El segundo puesto fue para Croacia (547 puntos) y en quinto lugar quedó la representante israelí Eden Golan (375), aupada por el televoto.

Nemo tomó el relevo de Céline Dion, quien ganó el festival para Suiza en 1988 con ‘Ne partez pas sans moi’. El país neutral lo había ganado anteriormente en 1956 con el tema ‘Refrain’, interpretado por Lys Assia

‘The Code’ es una composición muy personal, en la que el propio artista ha desvelado: «Trata sobre el viaje en el que comencé a darme cuenta de que no soy ni hombre ni mujer. Encontrarme a mí mismo ha sido un proceso largo y complicado para mí, pero nada me hace sentirme mejor que la libertad que he ganado al ser consciente de que soy no binario». De esta forma, el tema se muestra como un «espacio seguro a través del cual, cada persona puede encontrar su propia verdad».

La noche de los eurofans

La fiesta eurovisiva se siguió en Zaragoza, en la sala Las Armas, y en los cines Cinesa Grancasa y Puerto Venecia. Pero donde más se desató el delirio al grito de ‘zorra, zorra, zorra’ fue en la localidad alicantina de Ondara, de donde proceden Mery Bas y Mark Dancausa, donde más de 3.400 vecinos reunidos en una macrofiesta con pantalla gigante animaron a los representantes de España en el festival de Eurovisión de Malmö.

La ‘Nebulossa Europarty’ organizada en la plaza de toros del pueblo originario del dúo fue todo un éxito, al agotarse todas las localidades para arropar a distancia a sus dos vecinos más internacionales, que hasta hace poco eran desconocidos más allá del municipio; ella en su local de estética, y él con su pequeña productora musical para grupos en valenciano.

ABBA y la IA

Ni Agnetha Fältskog, ni Björn Ulvaeus, ni Benny Andersson ni Anni-Frid Lyngstad, ninguno de los miembros de ABBA reapareció físicamente ayer en la final de Eurovisión 2024 para celebrar los 50 años del triunfo de ‘Waterloo’ en este concurso. Muy esquivos con este tipo de reuniones, el grupo ya había asegurado que no acudiría a la cita, pero se esperaba alguna sorpresa en el último momento por la oportuna coincidencia del redondo aniversario de su tema fetiche, medio siglo de ‘Waterloo’, tuviera lugar en sede sueca.

En vez de ellos, fue un trío de excampeonas de Eurovisión quienes interpretaron la canción: las suecas Carola y Charlotte Perrelli y la austríaca Conchita Wurst.

La última vez que los cuatro integrantes de esta formación sueca comparecieron juntos fue en mayo de 2022, cuando presentaron el último disco de la banda, ‘Voyage’, y el espectáculo londinense protagonizado por sus ‘abbatares’ holográficos. Precisamente, ese fue el mecanismo que ABBA utilizó para volver a la vida pública en Eurovisión 2024.