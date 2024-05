Netanyahu felicita a la representante israelí en Eurovisión por "elevar el perfil de Israel en Europa"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha felicitado a la representante de su país en el festival de la canción de Eurovisión, Eden Golan, por su "éxito" y por haber "elevado" el perfil de Israel en Europa.

"Has elevado el perfil de Israel en Europa. Has dado un gran honor al país", ha afirmado Netanyahu en conversación telemática con Golan publicada en la cuenta oficial del mandatario israelí en la red social X. Además ha destacado que Golan ha recibido "casi la mayor puntuación" del voto telemático. "Esto es lo importante, no los jueces, el público".

Israel fue la segunda opción más votada en el televoto, con 323 puntos, incluidos los doce de España, solo por detrás de los 337 de Croacia. Sin embargo, los jurados de cada país no fueron tan generosos con la canción israelí y le otorgaron 52 puntos, para un total de 375 puntos y un quinto lugar. El 49% de los puntos se obtienen por votación del jurado y el resto por votación de la audencia.

"Fuiste a Europa. Querían derrotarte y sencillamente has ganado. ¿Cómo te sientes?", le ha preguntado. "Estoy orgullosa. Es un honor representar a mi país. He representado a nuestro país frente a tanta gente (...). Siento que hemos logrado una victoria. Hemos hecho algo imposible, imposible, y ese es un gran honor. De verdad siento el amor de nuestro país y el apoyo de todos. Es algo inolvidable", ha contestado Golan.

La participación de Israel en la edición de 2024 de Eurovisión ha sido polémica por coincidir con la ofensiva del Ejército israelí en Gaza hasta el punto que se ha pedido su expulsión, como se hizo con Rusia cuando invadió Ucrania.