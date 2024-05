La historia del sastre, clarinetista y alcalde que dirigió la Banda Municipal de Casetas

ZARAGOZA. "Si me hace feliz que Antonio Iturbe haya escrito un libro sobre mi barrio, Casetas, como ‘Música en la oscuridad’, me hace más feliz todavía el que lo haya hecho sobre el sastre, clarinetista y director de la Banda Municipal, Mariano Lozano Sesma. Creo que quien fue asesinado vilmente se merece una reparación y este libro es una pequeña compensación al daño hecho a este buen hombre y a sus hijos», dice el profesor del Instituto Sanz Briz de Casetas e historiador Roberto Polo, que también fue alcalde pedáneo del barrio de Zaragoza, próximo a Utebo y a Garrapinillos, y en 2008 le dedicó una calle. Roberto agrega: «El protagonista de la novela de Antonio Iturbe –la ha escrito él, claro, pero para nosotros, los caseteros, es como si fuera una obra colectiva en la que hemos participado como actores principales– es Mariano Lozano Sesma. Creo que Antonio crea un personaje maravilloso, también dentro de ese arquetipo (supongo que todos los humanos nos podemos acoplar a alguno) de bondad y hombría, de profesional hecho a sí mismo, esperanzado y esperanzador, que valora la educación como herramienta redentora de la miseria material y cultural en la que vivía la España rural de la época».

Roberto, un enamorado absoluto de su espacio vital, ensancha su mirada y su percepción: «Cuando hablo de arquetipo es porque me recuerda al personaje de ‘La lengua de las mariposas’ de Manuel Rivas, que José Luis Cuerda llevó al cine, y al sastre republicano que invita a sus hijos a tocar en la banda y que cree en la educación. Antonio escribe una historia en clave muy local, pero perfectamente extrapolable a otros paisajes de España. El paisaje físico y social de este momento de Casetas pervivirá gracias a Antonio, igual que lo hace la Barcelona histórica que retrata Eduardo Mendoza o la del Madrid de Almudena Grandes», observa.

¿Qué llevó al autor de ‘La Bibliotecaria de Auschwitz’ (2012), una novela que sigue dando la vuelta al mundo, de ‘A cielo abierto’ (Seix Barral, 2017) y de ‘La playa infinita’ (Seix Barral) a volver sus ojos hacia el lugar que él mismo dejó a los seis meses? Quizá sea, ante todo, un homenaje a su madre Felisa, que vive en Barcelona, y no se olvida del barrio ni de sus familiares. Y ese homenaje nace de su abuelo Jerónimo Iturbe, que trabajaba en el campo y tocaba el saxofón.

Retrato de Mariano Lozano Sesma que fue sastre, militar, clarinetista, director de la Banda Municipal de Casetas. Nació en 1905 y fue fusilado en Torrero en 1936. Llegó a Casetas hacia 1930 y vivió allí en la calle de la Parra, 8. Archivo Iturbe/R. Polo/Ayto. de Casetas.

En HERALDO, el 30 de marzo de 1924, ya se daba la noticia de que acababa de fundarse la Banda Municipal de Casetas. La nota decía que desde 19 de marzo había «una nutrida banda de música, compuesta por el elemento joven de la localidad. La dirige el competente maestro D. Fausto Delgado»; entre los músicos figura un tal Jerónimo Itúrbez (sic), que claramente es el abuelo de Antonio Iturbe.

«Mariano Lozano Sesma se casó a los 25 años con Joaquina Lerín, con la que tuvo cuatro hijos: Carmen, Marina y Mariano. El cuarto y último de ellos nació quince días después de que su padre, el alcalde de Casetas, fuera fusilado».

Esa nota histórica añade que «con motivo de su debut, les fue regalada por distinguidas señoritas una hermosa bandera, que, apadrinada por la señorita Visitación Gracia y don Eduardo Cunchillos, fue bendecida en el acto de la misa y a los acordes de la Marcha Real, magistralmente ejecutada por la citada banda. Después de la función religiosa recorrió las calles del barrio, luciendo sus vistosos uniformes y dándonos a conocer lo más escogido de su selecto repertorio, demostrando los admirables progresos que ha hecho en tan breve tiempo». Firma el suelto J. Alonso.

EL ABUELO JERÓNIMO. Antonio Iturbe, que regresa con frecuencia a su barrio, nació en Zaragoza en 1967, empezó a hacerse preguntas que no le hizo a su abuelo cuando vivía y cuando paseaba de su mano. «¿Cómo era posible que un campesino que echaba horas en la azucarera aprendiese a tocar un instrumento tan difícil como el saxofón? ¿Y por qué después de la guerra nunca más volvió a tocar? Y me empecé también a preguntar por qué eso invisible, sin materia ni peso que es la música, puede transformarnos». Con todo, algunas pistas sí le había dado su abuelo sobre la banda: «A los músicos los llevaban a tocar a las fiestas de los pueblos y como a veces el municipio no tenía dinero ni para pagarles la comida, se los repartían entre los vecinos del pueblo para darles de comer en las casas de lo que buenamente tenían». En la novela, publicada por Seix Barral, conocemos las piezas de su repertorio.

Un saxofón como el podía tocar Jerónimo Iturbe, el libro de familia de Jerónimo y Julia y el cuaderno de notas del escritor. Antonio Iturbe/Librújula.

Iturbe, director de la revista ‘Librújula’, decidió escribir una novela (a la que le dio muchas vueltas: «No acababa de encontrar el tono») e inició sus pesquisas: viajó a su barrio, frecuentó la biblioteca, habló con amigos, leyó diversos textos de Roberto Polo, que posee un blog estupendo y lleno de revelaciones y detalles, y de Julián Ezquerra, autor del libro: ‘Un ayer que es todavía’. «Nací en Casetas. A mis padres no les fue bien en el bar que habían tomado en traspaso, y cuando yo tenía seis meses tuvimos que emigrar a Barcelona». De cómo recompusieron la vida y cómo su padre trabajó de camarero se habla en su novela ‘La playa infinita’.

«Casetas la recorrí con un guía local imbatible: mi primo de leche, Lolo, que conoce a todo el mundo. Hablé con gente muy mayor que en estos años ha fallecido, miembros de la banda actual, etc.». De repente irrumpió con fuerza el nombre de Mariano Lozano Sesma, que había nacido en Mallén en 1905. Hijo de sastre y músico, abrazó ambos oficios. Escribe Roberto Polo en una breve biografía suya: «Se casó a los 25 años con Joaquina Lerín, con la que tuvo cuatro hijos: Carmen, Marina y Mariano. El cuarto y último de ellos nació quince días después de que su padre, el alcalde de Casetas, fuera fusilado».

Antonio Iturbe se trasladó a Mallén y allí conoció a Marina Lozano Lerín, hija de Mariano, que acaba de publicar un libro de poemas. «Fue una conversación emocionante. Ella tenía cinco años cuando se llevaron a su padre, pero recuerda ese momento con una nitidez extraordinaria». Con todo, la narración en su mayor parte transcurre en Casetas a partir de 1930. «Ese Mariano Lozano que llega a Casetas con sus telas de sastre y su clarinete simboliza esa idea tan importante en todos los lugares y en todos los tiempos de llevar la cultura a las clases más humildes para que en lugar de ser empleados y súbditos sean ciudadanos conscientes». El 21 de agosto de 1931, HERALDO deja constancia de la calidad de la Banda Municipal de Casetas que actúa en la Venta del Olivar: «Esta populosa barriada ha celebrado sus tradicionales fiestas en honor de su Santo Patrón. (...) En plena carretera se celebraron durante los tres días animadísimos bailes públicos en los que las ‘mosicas’ de aquel barrio y pueblos limítrofes se entregaron decididamente a los ritmos del ‘charlestón’ y de la música jaranera. Esta estuvo a cargo de la Banda Municipal de Casetas, que tan acertadamente dirige don Mariano Lozano».

«En plena carretera se celebraron durante los tres días animadísimos bailes públicos en los que las ‘mosicas’ de aquel barrio y pueblos limítrofes se entregaron decididamente a los ritmos del ‘charleston’ y de la música jaranera. Esta estuvo a cargo de la Banda Municipal de Casetas, que tan acertadamente dirige don Mariano Lozano», se escribió en HERALDO en 1931

LAS CRIATURAS Y SU LEYENDA. Poco a poco, empiezan a surgir los fantasmas del pasado, personajes que andaban por ahí, extraviados en el aire invisible del tiempo y su leyenda, y que se acomodan maravillosamente a la ficción. «Hay un momento en que esos personajes se hacen tan verdaderos como los que vienen de lo que llamamos realidad. La curandera, la bruja, de repente estaba ahí. Me habían contado que en Casetas hubo una curandera muy influyente aquellos años y en mi cabeza se apareció de cierta manera. Hay personajes muy inspirados en hechos reales como Ladis, gracias a la documentación que me facilitó el historiador Roberto Polo», explica Antonio Iturbe. A todos ellos los recuerda en el apartado final de la novela ‘Qué fue de...’

Otra de las fotos que se conservan de la Banda Municipal de Casetas, fechada en 1927 o 1928. Archivo Iturbe/R. Polo/Ayto. de Casetas.

El historiador y profesor Roberto Polo dice que la novela hace más accesible la historia y permite comprenderla e interiorizarla. «Hay vecinos muy entrañables que Antonio Iturbe recrea, como Dámaso Casans, un extraordinario trompetista al que le faltaban algunas falanges. Otros, ya olvidados por el barrio, como Ladislao Jiménez Alcocer, que juegan un rol de personaje histórico arquetípico, el de maestro e intelectual republicano de ese momento de entreguerras, que cree en que la ciencia, la tecnología y democracia van a transformar el futuro. Ladis sufrió, tras el estallido de la Guerra Civil, la cárcel, el sanatorio mental, la represión profesional y el autoexilio», señala, y también puso al novelista tras la huella de Ernest Hemingway, que era «aquel escritor que se detuvo en la estación de Casetas justo en la época en que mi abuela trabajaba en la fonda. Y de nuevo en mi cabeza se abrió el momento en que él llega y mi abuela atiende la barra. La fusión entre la realidad de los hechos y la de la ensoñación yo ya no sé distinguirlas», apostilla Antonio Iturbe. Esa percepción explicaría muchas cosas de una novela que «aborda la construcción intelectual de la música», «un ilusionante y esperanzador futuro redentor basado en la ciencia» y el papel protagonista que adquieren mujeres como Joaquina, Julia, Expectación, la profesora doña Concha y la bruja, entre otras, tal como sugiere Roberto Polo para HERALDO.

¿QUÉ ES UN MÚSICO? Antonio Iturbe sostiene que «un músico es alguien que dedica años y años de su vida a hacer pompas de jabón con un violín, una guitarra o un saxofón. No se puede ser músico sin ser idealista. Y Mariano Lozano Sesma lo era. Lo que destaco de él es su tenacidad. Después de estar deslomándose muchas horas en el campo, y empalmar luego con más trabajo para poder llegar a final de mes en la harinera, la azucarera o donde se pudiera, es muy meritorio tener el ánimo de tomar un instrumento y ponerse a ensayar con la dedicación que requiere la música. Cambiar la relajación de la taberna por la disciplina del ensayo es algo que les cambia las vidas». La frase sirve para definir a ese pelotón de músicos que se atrevían hasta con Mozart.

La personalidad y el carácter de Mariano Lozano –«culto y esforzado»– hizo que Alfonso Sarría Almenara, familiar directo de Pilar y Mili Bayona («Tras el golpe militar de 1936 fue fusilado y enterrado en una fosa común en el cementerio de Casetas el 19 de agosto de 1936», recuerda Iturbe), le pidiera que accediese a ser alcalde del barrio. Aceptó. Roberto Polo escribe: «Tras la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, fueron amnistiados algunos vecinos de Casetas presos en la cárcel de Chinchilla por causas políticas y Mariano Lozano formó la banda y fue a buscarlos a la estación junto a los familiares y vecinos y el señor Lezcano animaba a sus compañeros de la banda: “¡Más fuerte, que hoy es día de fiesta, que han vuelto los hijos a casa!” (…) El día 1 de agosto de 1936 un grupo de falangistas fue a buscarlo a su domicilio. Allí se despidió de sus hijas, a sabiendas de que las dejaba huérfanas, y de su esposa, embarazada y de la que se despidió diciéndole: “Hala, que a éste ya no lo conoceré”». Así fue.

Antonio Iturbe abre y cierra su novela con su abuelo materno: «El mismo día en que acaba la guerra, Jerónimo llega a casa y sabe que nunca más volverá a tocar. Julia le empieza a explicar que se ha acabado el carbón y ha tenido que recoger a escondidas carbonilla entre los raíles de la estación, pero Jerónimo no la oye. Abre las presillas del estuche, mira el saxofón de fito y, por fin, el hombre que nunca llora empieza a llorar».

Antonio Iturbe en uno de sus viajes a Zaragoza, en este caso al bar Casa Indalecio en Garrapinillos. A. C./Heraldo.

Memoria coral

1936

En la novela, Alfonso Sarría, ambos republicanos, le dice al sastre y clarinetista: «Diriges una banda. Yo soy de aquí, conozco a cada uno de la banda como si lo hubiera parido. El Pericas, el Regañao, el Casa Grande... son buena gente, pero unos brozas con la cabeza más dura que un adoquín». «Un ayuntamiento es otra cosa» [dice Mariano Lozano]. «En España está todo por hacer y nos faltan manos. No tenemos gente, Mariano. Te necesitamos». «Es mucha responsabilidad».

La música para el pueblo

Roberto Polo señala: «Me impresionó cómo Antonio Iturbe es capaz de transmitirnos cómo se crea la música. No solo educa a esos trabajadores analfabetos de Casetas, sino que nos lo enseña magistralmente a nosotros. Me parece muy bella la imagen que crea de las cigüeñuelas en la balsa del Ojo del Cura siguiendo patrones musicales, aunque supongo que solo los privilegiados de Casetas lograremos captar todo el sentido de la escena».

