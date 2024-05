Alberto, el rockero de ‘Masterchef’, actúa con su grupo en Zaragoza

Ankhara es una de las bandas más emblemáticas del heavy metal español. Con un cuarto de siglo a sus espaldas, el grupo celebra su 25 aniversario y presenta en directo su nuevo epé, 'De aquí a la eternidad', en una gira que hoy (20.30) recala en Zaragoza, en La Casa del Loco, donde compartirá escenario con los zaragozanos Fan Ray. En la formación madrileña milita el músico Alberto Marín, también guitarrista de Def Con Dos y Mónica Naranjo. Es además uno de los concursantes de la actual edición de 'Masterchef'.

¿Desde cuándo forma parte de Ankhara?

Desde el principio, porque soy uno de los miembros fundadores junto a Cecilio Sánchez-Robles, que es el otro guitarrista. Formamos la banda en Madrid entre el 95 y el 96. Éramos adolescentes, prácticamente, cuando la montamos. Yo me fui en el 99 pero la banda siguió sacando discos y luego hubo un parón de unos ocho años. Hacia 2014 decidimos retomar la banda y a partir de esa segunda etapa hemos publicado dos discos de estudio y un epé que se llama ‘De aquí a la eternidad’, que es el que hemos sacado este año.

¿Qué va a encontrar el público en el concierto de este sábado en Zaragoza?

Los conciertos de esta gira se centran en el 25 aniversario del primer disco, ‘Dueño del tiempo’, que es el 99, y que vamos a tocar de principio a fin. Y luego repasamos toda la discografía de Ankhara, haciendo bastante hincapié en el último epé. Son casi dos horas de concierto. Los fans de Ankhara, y cualquier fan del rock y el heavy metal, van a salir totalmente satisfechos. Zaragoza para nosotros siempre es una de las plazas importantes de la gira. Hemos tocado aquí infinidad de veces y hay grandes conciertos que tenemos grabados a fuego en la memoria -entre ellos el que dieron en 2000 en el Rincón de Goya junto a Mägo de Oz-. Es una ciudad que siempre ha querido mucho a Ankhara y creo que en esta ocasión no va a ser menos. Así que venimos con muchísimas ganas de tocar.

En tiempos en los que impera la música urbana, ¿sigue habiendo hueco para el metal y para el rock?

Soy un tipo bastante ecléctico, la verdad. Toco con Mónica Naranjo también, entre otros grupos y artistas. Pero sí, creo que hay hueco para todo, y sobre todo que el heavy metal y el rock duro nunca van a desaparecer. Tenemos fans superfieles, tanto nosotros como los grandes, como Iron Maiden, Judas Priest, Metallica... Cuando vienen esos grupos sus conciertos se llenan. Siempre digo que el heavy metal nunca morirá y que tenemos los fans más fieles de cualquier estilo.

Usted tiene un amigo muy vinculado a esta tierra, el humorista Iñaki Urrutia -con raíces aragonesas en Escatrón y Alborge-. ¿De qué se conocen?

Nos conocemos desde hace muchos años y le quiero muchísimo, tanto a él como a su familia. Estoy muy ligado también al mundo de la comedia porque tengo un montón de amigos como Iñaki o como JJ Vaquero que se dedican a la comedia. Y tengo que decir que hasta he llegado a tocar con él en su pueblo, Alborge, porque tiene un grupo de versiones, A2A2, y en el 25 aniversario de su banda me invitaron y toqué varios temas allí con Iñaki. Espero volver este año a las fiestas de Alborge, que me lo paso muy bien. Iñaki es un superclase, un tío espectacular.

La música es su gran pasión... y también la cocina. ¿Qué significa para usted ser concursante de ‘Masterchef’?

La verdad es que está siendo un viaje increíble, espectacular. No contaba con estar en ‘Masterchef’, no estaba en mis planes, y de repente surgió la oportunidad. Es muy duro también, psicológicamente hay que estar muy fuerte, porque son muchas horas, muy intenso todo, y estás con gente con la que ‘a priori’ no tienes mucho que ver. Lo cierto es que la convivencia es lo más complicado. Ya sabía cocinar cuando entré, porque llevo desde los 14 años cocinando y vengo de una familia con tradición de cocineras: mi madre, mi abuela, mi tía. Ya tenía un cierto nivel, pero estoy aprendiendo muchísimo. Estoy muy contento con la experiencia.

Ha comentado en el programa que quiere montar una taberna de comida rica con ambiente rockero. ¿Sigue con ese objetivo?

Pues sí, lo haré. Están mis planes. No puedo adelantar mucho, pero digamos que estoy trabajando en ello. Ojalá pueda anunciar pronto esa taberna es una realidad. Y sobre todo que la gente tenga que vaya a Rock Star, que así se va a llamar, pueda vivir una sensación como si fuera una estrella del rock, como si estuviera en un escenario o en un concierto. Esa es un poco la sensación que quiero transmitir, y que luego pasen cosas, que haya miniconciertos, actuaciones, sorpresas… y sobre todo comida rica porque como dije en el primer programa, todos los sitios en los que ponen rock o heavy y hay comida, las opciones no van más allá de hamburguesas, nachos y ‘fingers’. Lo que quiero es salir de ahí y hacer incluso platos que haya hecho en ‘Masterchef’.

En el próximo ‘Masterchef celebrity’ participa la actriz aragonesa Itziar Miranda. ¿Qué consejos le daría desde su experiencia?

Lo primero, que por lo menos a mí me ha funcionado bien, es que sea ella misma, que no intente hacer ningún papel. Siendo además actriz, que haga todo lo contrario a lo que suele hacer en su profesión, que no actúe, que sea como ella es y ya está. Y que disfrute mucho la experiencia al 100% y no se deje llevar por confrontaciones que a veces hay en este tipo de ‘realities’. En mi caso, yo intento estar en mi sitio, demostrar educación y ser uno mismo porque luego es muy satisfactorio ir por la calle y que te paren y te digan: “Qué gusto verte, cómo hablas, cómo te comportas..”. Creo que sobre todo, cuando te ves en la tele, reconocerte es lo más importante.