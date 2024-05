Viggo Mortensen: "El carácter independiente de mi madre me inspiró este wéstern"

El cineasta estadounidense Viggo Mortensen (Nueva York, 1958), visitó ayer la capital aragonesa para preestrenar en Zaragoza su nueva película, ‘Hasta el fin del mundo’, un wéstern que cuenta la historia de una mujer (Vicky Krieps) que trata de abrirse camino en un ambiente violento y machista. El público llenó la sala sala 4 de los cines Palafox en los dos pases del largometraje. Además, Mortensen participó junto al profesor y cinéfilo Luis Alegre en una nueva sesión del ciclo La Buena Estrella en el Paraninfo.

En esta nueva película es director, guionista, productor, actor, compositor de la banda sonora e intérprete de varios instrumentos. ¿Cómo ha podido compaginar todos estos roles?

Bueno, es un trabajo que he hecho con otras personas y no todo a la vez. Sobre la música, y es algo que aprendí en la primera película que dirigí, me di cuenta de que era apropiado tenerla antes de rodar, aunque suele ser al contrario. Pero tenía una idea, la compuse pensando en ciertas escenas, ciertas transiciones, secuencias de la historia del guión y durante el rodaje fue muy útil poder mostrarla al director de fotografía, a algunos actores, a la ayudante de dirección... para explicar el ritmo y el tono de las escenas. Por otra parte, el guión estaba escrito y preparado previamente y pasaron unos años antes de encontrar el dinero para poder rodar, así que utilicé ese tiempo para ir preparando el resto de cosas.

¿Cómo surge la idea de escribir este guión, de contar una historia que no es autobiográfica pero que tiene algo de su vida?

La inspiración fue la personalidad, el carácter, digamos, de mi madre –Grace Gamble Atkinson, a quien dedica el filme–, que era una mujer de su época, ama de casa, madre de tres hijos, pero con mucha imaginación y un pensamiento libre, una forma de ser muy independiente, y discretamente terca también. ‘Hasta el fin del mundo’ es una ficción y me parecía un buen contraste situar al personaje de Vivienne (Vicky Krieps) en el siglo XIX, donde una mujer que es libre, que está abriendo sus propias fronteras personales en una sociedad y en un momento histórico debe enfrentarse a una sociedad dominada por unos pocos hombres poderosos, ricos, corruptos y violentos.

¿Por qué decidió que fuera un wéstern?

Porque también me gustan ese tipo de películas. De niño vi wésterns en la tele y en el cine. Y todavía se hacen, aunque en las últimas décadas no es muy común, es un género casi retro que se reinventa y se narra de otra manera. Pero yo quería contarlo siguiendo ciertos códigos del western clásico, con una fotografía amplia, elegante, aparentemente simple, que los paisajes, el vestuario y que todos los detalles fueran históricamente correctos para ese lugar y ese momento.

Se rodó en Durango (México) Ontario y Columbia Británica (Cánada). Varias de las localizaciones recuerdan a Aragón. ¿Le gustaría rodar aquí?

Sé que en Aragón y en Navarra se han rodado algunos wésterns. Y es algo que me planteé al comienzo, cuando estaba buscando financiación, pero al final esto fue factible en México. No estaba obligado a filmar allí. Visité el país y entonces encontré zonas muy buenas, especialmente en el estado de Durango, con una variedad de paisajes de alta montaña, de desierto, de bosque... y lo que era más interesante para mí es que en muchos casos eran sitios donde nunca se había rodado antes.

Por su condición de músico y de haber vivido su infancia en Argentina, no muy lejos de Santiago del Estero, tal vez haya visto la película ‘La estrella azul’, que el cineasta aragonés Javier Macipe dedica a Mauricio Aznar...

Me encantó esa película. Cuando la vi me sorprendió lo bien rodada que estaba, que tenía tanto corazón y tanta emoción que yo notaba. No sé cómo fue el rodaje, pero sentía mucho amor entre el equipo español y el equipo argentino. Se ve en pantalla, está rodada a veces con sencillez, tiene otros momentos de complejidad estructural... es magnífica, un trabajo tremendo. Es impresionante lo que ha logrado hacer Javier Macipe siendo su primer largometraje. Estoy ansioso por ver su próxima película.

Cuando vino en 2020 a la capital aragonesa le regalaron una medida de la Virgen, y ayer el guardameta zaragocista Cristian Álvarez, exjugador del San Lorenzo de Almagro, equipo del que usted es hincha, le obsequió con una camiseta del Real Zaragoza...

Cristian es muy simpático, muy linda persona. Fue un gusto conocerlo. Le deseo suerte al Real Zaragoza y quiero que suban a Primera División. Y lo mismo para la SD Huesca.