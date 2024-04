'María Domínguez. Una flor en el páramo' se estrena el 1 de mayo en el Teatro de las Esquinas

ZARAGOZA. ‘María Domínguez. Una flor en el páramo’, la pieza teatral que se estrena el miércoles 1 de mayo en el Teatro de las Esquinas, a las 20.00, de la mano de Factory Producciones, nació en Gallur (Zaragoza) en 2022 como un espectáculo para quince actores, con música en directo, para conmemorar el 90 aniversario de la elección de esta mujer como alcaldesa de Gallur, una adelantada a su tiempo. Fue un 29 de julio de 1932. La pieza dramática volverá a representarse el jueves 2, a la misma hora.

La obra la dirigió Mario Ronsano a partir de un texto del dramaturgo y actor Francisco Fraguas, que ha destacado en la rueda de prensa que “era una mujer injustamente poco conocida, menos que contemporáneas suyas como Victoria Kent, Clara Campoamor, Margarita Nellken e Hildegart, una mujer que fue maltratada por su primer marido y de extracción humilde” que no se resignó a su destino: se rebeló, estaba llamada a ser analfabeta y se formó, abandonó a su marido, ejercicio de sirvienta en Barcelona, sobrevivió haciendo medias y a la vez leyó todo lo que pudo. Logró ser maestra.

Para el director Mario Ronsano y el dramaturgo Francisco Fraguas, María Domínguez fue una mujer que se anticipó a su tiempo: escribió en prensa, en periódicos como ‘El País’, ‘El Ideal’ y ‘Ahora’, y pronunció discursos “en los que coincidió con conceptos de Martin Luther King y el propio John Fitzgerald Kennedy”, apuntaban. Y revelan que en la obra hay un sueño futurista que une a la alcaldesa, que sería asesinada en Fuendejalón al inició de la Guerra Civil. Según la pieza, les dijo a sus asesinos: “Vamos. Pero ya les advierto de que no tengo miedo, yo no he hecho nada malo en mi vida”.

El dramaturgo y actor Francisco Fraguas es el autor del texto que ha publicado el sello Suigeneris. A. C./Heraldo.

Todo ello le interesó mucho al director Mario Ronsano y a su compañero de producción José Antonio Royo. Aunque el de mañana es un estreno absoluto, la pieza ha sido escenificaba en varios colegios y “ahí hemos visto que María Domínguez tocaba muchos temas de actualidad con los que se identifican los jóvenes. En cualquier caso, es una mujer majestuosa que merecía ser conocida”, decía el director.

Fraguas leyó mucho, todo lo que pudo, se sorprendió de lo poco que era conocida esta mujer, y trabajó en contacto con varias estudiosas y especialistas: Carmina Gascón, Pilar Maluenda y Julita Cifuentes; a veces las llamaba solo para cambiar dos líneas. Redactó una pieza con María Domínguez, en el centro, pero también con muchos personajes. Director y dramaturgo tuvieron claro de inmediato quien daría vida a María, la actriz Ana García, que se entrega al papel y al personaje con profesionalidad y pasión, con cierta identificación, sobre todo con el ideario feminista y su defensa de la República. Reconoció que tampoco sabía muchas cosas de ella, y que, como a los demás, le había impresionado muchas frases de sus discursos. Una de ellas es usada casi como un reclamo: “Si la mujer tiene el derecho a subir al cadalso, debe tener el derecho de subir a la tribuna”. La actriz recuerda su existencia y esa trayectoria llena de humanidad y de ternura que sedujo a sus contemporáneos.

Cielo Ferrández encarna a más de una docena de mujeres de una obra de muchos personajes, escenas cortas y transiciones rápidas. A. C./Heraldo.

El reparto lo completan el propio Fraguas, que tiene una conexión especial con Mario Ronsano, y la actriz Cielo Ferrández. Ambos representan, cada uno, a una quincena de personajes. “La pieza es rápida, con escenas cortas, transiciones rápidas, donde no se cuenta todo”, dijo Ronsano, que recordó que le gusta mucho recibir las aportaciones de los actores. Para Cielo Ferrández es una gran oportunidad y está sumamente agradecida de la oportunidad de participar en una pieza tan emocionante. En la simplificación de la obra para trasladar al Teatro de las Esquinas, al principio se pensó en solo dos personajes; finalmente, Fraguas convención a Ronsano de que debían entrar tres, y ahí entró Cielo, que ha tenido que hacer una adaptación a una forma de hablar más de época.

Los otros dos personajes capitales son los músicos Jesús Ortiz (que toca el piano) y Noelia Gracia (intérprete de violín), que elaboraran una especie de banda sonora llena de matices. Están siempre detrás de un velo, aunque no tocan todo el tiempo. “Nosotros mimamos con la música las palabras de María y los demás personajes”, decían los músicos, y lo hacen con sonidos propios, inventados para la ocasión, y con otros que ya andaban por ahí. Recordaban que con determinados sonidos de violín o de piano subrayan el llanto, la pena, el abandono, una conversación, etc., los distintos matices de tensión.

La violinista Noelia Gracia y el pianista Jesús Ortiz son los animadores musicales de la obra. Noelia lleva en la mano el libro 'María Domínguez. Una flor en el páramo'. A. C./Heraldo.

Junto a la obra de teatro, que se representa el 1 y el 2 de mayo, miércoles y jueves, a las 20.00, se publica la pieza teatral de Fraguas, pero no en la versión que se estrenó en Gallur en 2022, sino en la concebida para tres autores y a la que se le han añadido dos escenas. Uno de los matices que se ha añadido es que no todos los hombres que se cruzaron en su existencia fueron crueles o maltratadores como su primer marido (tras su retorno a Aragón volvió a casarse): fue bien trataba por don Roberto, director de ‘El País’, que en cuanto leyó un texto suyo dijo que había que publicarlo, y también por el marido de su mejor amiga, Pilar, que entendió su esfuerzo y su condición de pionera de la igualdad.

La primera alcaldesa democrática fue asesinada el 7 de septiembre por las tropas franquistas, “aunque ya llevaba varios años lejos de la política. Fue una mujer ajena a los partidos. Tuvo sus más y sus menos con los socialistas. Ante todo, se sentía republicana y feminista”. En el poco tiempo que estuvo se preocupó por la salud, la educación e incluso por la música, entre otras muchas cosas. La compañía dijo que les parecía una mujer de personalidad majestuosa.