Los Titiriteros traen ‘La Quebranta’, con Alondra Bentley, al Teatro de las Esquinas

ZARAGOZA. «‘La Quebranta’ es un espectáculo de música y títeres que se dirige al público joven y adulto y que plantea de manera transversal temas como la ecología, la muerte, los nuevos pobladores del mundo rural y la protección de la naturaleza», dicen Los Titiriteros de Binéfar, que presentaron esta pieza original, con la presencia de la cantante Alondra Bentley, en la pasada Feria del Teatro de Huesca.

Paco Paricio, director de la compañía, recuerda que esta pieza es la primera incursión en teatro de la cantautora inglesa y cierra una trilogía que se inició con ‘La fábula de la raposa’ (1995) y ‘El hombre-cigüeña’ (2004). ‘La Quebranta’ se representa hoy sábado 20 de abril, a las 20.00, en el Teatro de las Esquinas. Además de Los Titiriteros y Alondra Bentley, la obra, de unos 50 minutos de duración, cuenta con la presencia de las actrices oscenses Amparo Nogués y Julia Cruz.

Paco Paricio explica: «El teatro es un viejo rito. Creo que se está desvirtuando y se está convirtiendo en mero objeto de consumo. Por ello, en este espectáculo, he intentado reforzar toda la parte ritual que debe tener el teatro», señala, y avanza algo más: «Hemos hecho unos títeres muy toscos y elementales con viejos troncos pulidos por la naturaleza. Por la intemperie, esa pobreza y esa simplicidad son un código con el que he trabajado muy poco, pero ahora que soy más viejo me identifico», dice Paricio.

Explica que, además de la relación del ser humano (en este caso la mujer) con la naturaleza, «he tratado de evidenciar el conflicto, la integración o falta de ella, que se produce en las comunidades de montaña cuando aparecen los nuevos pobladores. También se habla de la naturaleza, de la protección del quebrantahuesos o ‘quebranta’, y de cómo en la última parte de nuestra vida tenemos la querencia de volver a ella», algo que parece haberse puesto de moda y ser una opción de vida. Matiza el director: «Existe un reconocimiento implícito de que nos hemos alejado demasiado de lo natural y de la verdad que representa».

«Alondra es una grandísima profesional. Se ha producido una mezcla muy interesante entre su forma de cantar, su manera de afrontar las melodías y la poética con los instrumentos tradicionales con los que hemos combinado ese trabajo».

Paco Paricio valora la presencia de la cantante en este montaje: «Alondra es una grandísima profesional. Sus padres hacían teatro, así que conoce bien el oficio. Se ha producido una mezcla muy interesante entre su forma de cantar, su manera de afrontar las melodías y la poética con los instrumentos tradicionales con los que hemos combinado ese trabajo».

Alondra ha creado siete temas «no para ilustrar sino para convivir de manera igualitaria con las escenas principales» e iluminar con su música la presentación de cada uno de los personajes –el pastor Veturián, el ave Quebrantahuesos...– y de las distintas atmósferas: ya sean el paisaje, la fiesta popular o incluso la muerte.