Las ruinas de Sagarillo, en Huesca, entran en la Lista Roja del Patrimonio Español

La iglesia y el despoblado de Sagarillo, en Huesca, acaban de entrar en la Lista Roja del Patrimonio Español, con lo que Aragón suma ya 121 bienes en la nómina, 60 de Zaragoza, 43 de Huesca y 18 de Teruel. El anterior elemento patrimonial que ha entrado en la lista, en marzo pasado, ha sido la Azucarera de Alagón.

Según describe Hispania Nostra, "todas las construcciones de Sagarillo se encuentran en ruinas y solamente quedan en pie en sus proximidades algunas partes de la antigua central hidroeléctrica, entre ellas varios tramos del canal, dos arcos del acueducto del barranco del Mont y otro tramo con varios arcos que termina en un cubo"

"La iglesia del despoblado -añade- se encuentra sobre una plataforma rocosa junto al río Flumen, los restos actuales visibles pertenecen a la mitad occidental del muro norte, donde se encuentra la portada, y la base del muro oeste, formada por varias hiladas de sillares, que corresponderían con los pies del templo".

No ha tenido mucha suerte Sagarillo, una de tantas aldeas oscenses que se despobló a mediados del siglo XX, siglo en el que entró con apenas tres hogares abiertos y siete habitantes. La localidad, de la que se tienen noticias desde 1126, en que aparece mencionada en la Colección diplomática de San Andrés de Fanlo, en un documento que lo cita como “la Aljama de Sagarillo”. Se sabe que en el siglo XIX estuvo muy vinculado a las extracciones de cobre, pero tras su colapso ha caído completamente en el olvido. La portada de su iglesia románica, del siglo XIII, de la que no se conoce advocación, colapsó en 2018. Era originalmente un edificio de nave única y planta rectangular pero, debido a su estado de ruina, no se puede precisar si contaba con una cabecera plana o un ábside semicircular.

La inclusión en la Lista Roja no es solo para la iglesia, sino para todo el despoblado.