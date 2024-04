Jesús Cintora publica nuevo libro y se reafirma: "El periodismo es contar lo que pasa"

ZARAGOZA. Jesús Cintora publica un nuevo libro, ‘El precio de la verdad’ (Ediciones B) y lo presentaba ayer en el antiguo salón de actos de la Diputación Provincial de Zaragoza, donde admitió las preguntas de las asistentes. El autor de ‘No quieren que lo sepas’, ‘La conjura’ o ‘Conspiraciones’, con más de 25 años como presentador de televisión y locutor de radio, se centra en esta ocasión en un tema que le obsesiona y le preocupa: los medios de comunicación. Quiere ir un poco más allá y analiza su vínculo con los ciudadanos, la información, las ‘fake news’ y los bulos, las amenazas y oportunidades de las redes sociales, la importancia de la cultura y el pensamiento crítico, las relaciones entre política y medios, pero también hay otro asunto del que escribe a menudo: su propia experiencia como periodista en cadenas como TVE, la Sexta, Cuatro o la Cadena Ser, donde trabajó colaboró con Iñaki Gabilondo.

A Jesús Cintora le preocupan los avances tecnológicos y cómo han modificado la comunicación. Por ello se expresa así, en una reflexión inicial: “No podemos vivir ajenos a todo lo que mueven los sistemas tecnológicos de información y entretenimiento global. Son la gran revolución a la que asistimos”. Al hablar de sus vivencias y del vínculo entre el lector y empresas de información, se extiende y recuerda qué debe ser el periodismo y a quién va dirigido. La meditación es tan crítica como pesimista: "Hay una decadencia periodística que dedica horas y portadas a cruces de declaraciones estériles entre políticos, por ejemplo, y deja en un segundo lugar los asuntos de enorme trascendencia, como el precio de la vivienda, la sanidad, la educación pública o el futuro de nuestros jóvenes. No digo que todo el periodismo padezca esta enfermedad. Pero esta epidemia se ha extendido”. Aprovecha para definir su oficio: “El periodismo es contar lo que pasa. Y como cada día pasan tantísimas cosas en el mundo, la misión del periodista es, entre otras labores, elegir qué va a tratar. ¿Qué fórmula debe aplicarse para seleccionar? Sin duda, tener criterio”.

En un libro lleno de aforismos, o titulares, Jesús Cintora también repasa su carrera y las dificultades que suscita a veces la libertad. «Particularmente, he de confesar que gran parte de los problemas que he tenido como periodista me han venido por la elección de temas. He sido visto como un profesional inconveniente o peligroso por poner determinados asuntos encima de la mesa de un programa. Ir por libre puede molestar mucho. Desde arriba, pueden actuar contra ti. Desde abajo, hasta es posible que se normalice que te ‘castiguen’ por ser crítico».

Cintora también medita sobre un tema que hace correr ríos de tinta: en el parlamento, en los medios y en la calle, y es algo que tiene que ver con la oscura leyenda de las dos Españas: «La polarización es una cortina de humo para no resolver problemas, mientras nos tienen distraídos con enfrentamientos”. Ese punto de vista le conduce a otro asunto que le preocupa: la política futbolín. “Padecemos la ‘política de futbolín’. Así describo a los políticos que conciben su labor como una forma de mandar y que todos los suyos se muevan como ellos quieren, rígidos, sin autonomía. Esto puede alcanzar su máxima expresión cuando ‘juegan’ polarizados: dos rivales que, como en el futbolín, manejan a sus fieles, firmes, a sus estrictas órdenes, al gusto del jefe, sin atreverse a moverse...”.

Como detalle sentimental, rinde homenaje al periodista David Beriain, compañero de universidad, asesinado mientras cumplía su labor de informar”.