El solar de la Magdalena que brilla en 'Menudas piezas': "Es precioso, cambiamos el guion por él"

Este viernes se estrena 'Menudas piezas', la película de Nacho García Velilla sobre la historia de superación de Donen, un maestro de un colegio público de Las Fuentes, que logró que un grupo de sus alumnos ganara el Campeonato de España de Ajedrez. La historia es a la vez un homenaje del director al lugar donde nació, Zaragoza, donde tenía "muchas ganas de rodar". Sus paisanos tendrán la oportunidad de ver en pantalla grande su ciudad de maneras muy variadas. Desde paisajes de postal a otros rincones que les resultarán muy familiares pero que quizá jamás habrían pensado en que fueran de película.

Es el caso de un lugar del barrio de la Magdalena que ha acabado teniendo gra protagonismo en el filme, si bien no era en absoluto la idea original.

Felicitas Media, la productora de Velilla, ha lanzado un post de Instagram donde, junto a parte del equipo y los actores, explica cómo se decidieron las localizaciones y cuentan qué ha significado para ellos rodar en la capital aragonesa.

"Una de las claves de lo que considero una buena película son las localizaciones. Yo estoy harto, ahora que se produce tanto, de ver localizaciones repetidas, que no se diferencian", explica García Velilla en el vídeo. "Para mí las localizaciones tienen que caracterizar al personaje de la historia, tienen que darle un carácter ". "El instituto -continúa- era un personaje más de la película, si no acertábamos teníamos un problema. Lo que fue muy redondo es que cuando llevaba viendo como 15 o 20 institutos, llegué al Pedro de Luna y vi que enfrente tenía un solar precioso. Que estaba abandonado y le dieron una función social y no quisieron construir ahí. Y escenas que no teníamos en ese solar las reescribimos para que estuvieran ahí. Porque vimos era muy rico". "Cambiamos localizaciones una vez que teníamos el guion hecho", añade David S. Olivas, guionista de 'Menudas piezas' junto al propio director.

Ambos se refieren al conocido como "El solar del conejo", en el número 180 del Coso, efectivamente, frente al instituto Pedro de Luna.

El 'agujero' urbanístico fue objeto en su día de una intervención de uno de los programas más interesantes y con mayor repercusión internacional que ha tenido Zaragoza, EstoNoEsUnSolar, ideado por la arquitecta Patrizia di Monte. Durante años, solares que llevaban años en desuso, convertidos en no lugares que afeaban las calles, fueron remozados para el disfrute de la ciudadanía. Cada uno con diversas orientaciones. Algunos siguen en funcionamiento, más o menos mantenidos. Otros, como el caso del que que ahora brilla en 'Menudas piezas', son víctimas de la dejadez. En este caso, de manera particularmente sangrante, por lo céntrica de su ubicación y porque además fue embellecido posteriormente por el Festival Asalto. En una de sus primeras ediciones, los prestigiosos muralistas belgas ROA, con obras por medio mundo, pintaron ahí un conejo, que además de quedar espectacular acabó bautizando el solar.

Rocío Velayos, actriz

Habrá que ver si el 'empujón' de Velilla y su equipo ayuda a paralizar el declive de ese enclave, que, como se ha podido comprobar, aún resulta atractivo para quien es capaz de valorarlo.

Aunque no solo en este rincón de la Magdalena se ha fijado equipo. En la película aparece la Zaragoza más conocida, la del Ebro y el Pilar. Y tanto su 'cara B' como la más reconocible se han quedado en el corazoncito de los actores.

En el caso de Alexandra Jiménez, al igual que Velilla, desde el "orgullo patrio". Como zaragozana, en el vídeo dice: "Hay localizaciones exteriores donde se ve la ciudad de Zaragoza y se ve preciosa y para mí, que soy de ahí lo veo como un homenaje".

Otros actores del elenco alaban la ciudad: "Zaragoza es preciosa, me enamoré. Digo: 'Yo de mayor vengo a vivir aquí'", comenta la joven actriz Rocío Velayos. "Fue muy bonito rodar por las calles de Zaragoza, porque no la conocía", añade su compañero Pablo Louazel. Para el actor Luis Callejo, "hay mucho que ver en Zaragoza, es una ciudad que me fascina, a mí me encanta,, Hay unos cuantos planos en la película que parece una ciudad del norte de Europa, como no ubicada en un lugar concreto, con una luz preciosa".