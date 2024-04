La colección de instrumentos musicales de Valero Fuster, abierta al público en Zaragoza

En el sótano del Club de Empleados del Banco Santander de Zaragoza hay una sala de exposiciones temporales, que desde este lunes 8 ed abril y hasta finales de mes transformará el lugar en un viaje temporal y musical a los 60 y 70. El músico y coleccionista zaragozano Valero Fuster es el impulsor de la iniciativa, que se nutre especialmente de su propio acervo de objetos, recortes y recuerdos, aunque también hay piezas prestadas por otros para la ocasión.

Su padre tenía dos cines y el baile de Montañana. Siendo Valero un chaval, conoció al guitarrista Esteban Lezosa y a un bajista, que le pidieron tocar ‘Noches de blanco satén’ (la versión española del temazo de los Moody Blues) en un descanso del baile. No solo apoyó la petición ante su padre, sino que se animó a acompañarles con la batería, cuya ciencia ‘chapurreaba’ gracias a su primo José Luis.

“Quedamos más días a tocar -recuerda Valero- y luego se sumó otro batería: yo pasé al teclado hasta que otro amigo, Jaime, que llevaba ya años tocando el piano, me pidió entrar, así que cogí la guitarra rítmica: luego entraría otro guitarra solista, Andrés Borrego, que respondió a un anuncio de HERALDO. Llamamos al grupo Seducción: estuvimos poco, desde el 72 al 73”.

En 1979, Valero entró en la multinacional musical CBS por recomendación del responsable de la casa en Aragón, Jesús Herrero. En esos años, Fuster conoció a artistas tan destacados como Georgie Dann o Julio Iglesias. “Recuerdo que Dann le llamaban ‘caracartón’; con Julio Iglesias cenamos una noche en Madrid, en el Asador Donostiarra. Duré tres años, luego monté un almacén y me aparté un poco de ese entorno, pero no del mundillo musical aragonés y sus protagonistas, con los que siempre he estado en contacto”.

Fuster trató mucho con artistas como Rocky Kan o Gavy Sander’s. “A Gavy le reedité el cedé que sacó con Linacero; tiene una guitarra Jomadi, su posesión más preciada. Rocky era un fenómeno. Aurelio Sicilia, de los Pony’s, es otro talento. Y muchos otros: era una escena muy activa”.

Piezas notables en la muestra

En la exposición, además de múltiples imágenes y recortes de prensa, hay instrumentos musicales con mucha historia. Por ejemplo, un órgano Farfisa que perteneció a los Diablos. También un precioso acordeón Hohner del grupo Nueva Creación. “Rogelio Oliveros es uno de esos músicos capaz de tocar bien un montón de instrumentos: además de este instrumento lo tienes ahí en un póster. En septiembre voy a organizar en Zaragoza una fiesta con varios homenajes y la actuación de Rogelio Oliveros junto a Peggy Lemar, una vocalista venezolana radicada durante un tiempo aquí, que compartió escenario con Celia Cruz y fue cantante de la Sonora Matancera”.

Fuster también sumará esta semana un par de guitarras Fender de su propiedad. “He traído ya un bajo Höfner -la marca se parece mucho a la acordeonera, pero no es la misma- que imita al famoso instrumento eléctrico con forma de violín de Paul McCartney, robado en los 70 y que recuperaron hace poco. También hay otro bajo Jomadi”.

Otras piezas expuestas muy curiosas son un clarinete y un traje de Germán Oppelli, el célebre payaso aragonés fallecido en 2020. “También he traído un aparato probador de discos que perteneció a Marín Chivite en los años 30, cuando tenía su local en el número 10 de Independencia. Está muy bien conservado. Ramón Gracia, que repara muebles, ha dejado varios instrumentos nuevecitos. Además, hay un amplificador de Los Bucaneros, un trombón de varas del zaragozano Sergio Ros e imágenes de Chico Valento, Rocky Kan y Manuel Tirado ‘Rokerman’, también artista de la época, que tuvo una carrera más corta”.

La muestra estará disponible para la visita hasta el 30 de abril, de lunes a viernes en horario continuo de 8.00 a 20.00 y el sábado de 9.00 a 14.00. El propio Fuster y Peggy Lemar serán los encargados de proporcionar una visita comentada a quienes se acerquen a disfrutar la exposición.