El FIZ agota en dos minutos las 200 entradas de su venta a ciegas

La organización del Festival de Música Independiente de Zaragoza (FIZ) ha puesto a la venta este lunes 8 de abril 200 entradas a un precio promocional de 25 euros, sin anunciar aún ningún artista de la XXII edición del certamen, que se han agotado en dos minutos. Esta venta a ciegas es una tradición del festival en los últimos años, pero nunca se había agotado tan rápido ese paquete inicial de entradas. En 2024, la cita es el sábado 28 de septiembre en su sede habitual, la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza.

Dado el ritmo de venta de entradas, este martes 9 la organización sacará a la venta un nuevo cupo de entradas, esta vez a un precio de 30 euros; además, se anunciará el cartel de esta edición. El beneficio de 5 euros de ahorro es para los fieles que, año tras año, confían en el criterio de programación del festival y en que habrá al menos un par de artistas en la alineación capaces de motivarles.

Aunque en las últimas ediciones ya no aparecen nombres extranjeros (por este festival zaragozano pasaron en su día The Prodigy o Massive Attack, entre otros), en la selección de bandas nacionales no suelen faltar nombres de peso. No hay que olvidar, además, el escenario FIZ Club, con la segura presencia de talento aragonés a los platos.

El año pasado, Cupido, Alizzz, Ginebras, Carlos Sadness y Sidonie ejercieron de imanes para las masas 'indie': este año, de momento, solamente hay rumores que se van a confirmar, minimizar o amplificar este martes 9 de abril. A partir de las 12.00, las entradas estarán disponibles en la red de cajeros Ibercaja, la web de esta entidad bancaria y la página del festival, fizfestival.com.