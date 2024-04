Boltaña se entrega al cine de montaña y aventura

El Festival de Cortometrajes de Montaña, Aventura y Naturaleza Pirineos (PMMF) ha recalado este fin de semana en Boltaña, localidad que es subsede junto a Huesca, Barbastro, Tarbes y Benasque. Un año más, el evento ha tenido una gran respuesta.

El público de Sobrarbe volvió a responder de manera satisfactoria y más de 300 espectadores asistieron a las proyecciones que se realizaron, demostrando que es un territorio que ama la montaña, con una importante masa social que practica todo tipo de actividades en la naturaleza.

El evento supuso una gran oportunidad para poder disfrutar en pantalla grande de las últimas películas de esta temática que se realizan en el ámbito internacional. Además, la sede de Boltaña aporta al festival el trofeo de la categoría de Premio del Público, una obra exclusiva del artista sobrarbense Jesús Sanz.

El viernes se dedicó a la proyección del largometraje 'The wall of shadows', un documental acerca de la vida de una familia sherpa, a cargo del polaco Eliza Kubarska. Es una producción del año 2020 premiada en festivales como Mendifilm o Ushuaia.

El sábado se proyectó una selección de 9 cortos de diferentes nacionalidades y temáticas, elegidos entre los mejores trabajos presentados a la edición 2024 del festival. Entre ellos se encontraban: 'Something is changing' y 'Swimming through', menciones especiales del jurado; 'Ardiak, Ezkontza Eta Kontrabandoa', mejor cortometraje de Cultura y Naturaleza; 'Eternal Flemme', mejor cortometraje de Aventura y Deportes; 'Magda', mejor cortometraje de Animación; y 'The Draconians', mejor Corto del festival.

Como actividad complementaria se realizó la exposición fotográfica 'Tresmiles del Pirineo'. Una recopilación de imágenes de una vida montañera dedicada a ascender todas las cumbres de más de 3000 metros de la cordillera. Los autores y protagonistas son Juan Carlos Somolinos y Juan Rodríguez, vecinos de Sobrarbe y miembros del Club de Montaña Nabaín, con sede en Boltaña.