Irene Vallejo: “El cómic ‘El infinito en un junco’ está actualizado, tiene más humor y más páginas”

Para Irene Vallejo (Zaragoza, 1979) la vida es un torbellino incontenible de experiencias y vértigo. Si hace poco era reconocida en Japón, el jueves 4 de abril recibe el Premio Excelencia en el campus María Zambrano, de Segovia, de la Universidad de Valladolid, y a la vez celebra la segunda edición de la adaptación al cómic de ‘El infinito en un junco’ (Debate), pero en este caso no es una edición más, sino que es un casi un libro nuevo, retocado y depurado, estudiado y muy trabajado, que tiene un nuevo pliego, algunas incorporaciones de asuntos y nuevos dibujos de Tyto Alba.

El ilustrador resume así su percepción: “Hay páginas nuevas como diez o doce. Y luego hay varias ilustraciones más para enriquecer el contexto. El texto es mucho más reducido y accesible, y el formato del libro es más grande. Se ha dado más espacio a capítulos que quedaban muy apretados y se han añadido otros que se habían eliminado en la edición anterior”, dice

Camino a Segovia, y a punto de marcharse a inaugurar la Feria de Bogotá y participar en una charlas de promoción de la lectura en la abandonada región de Chocó (Colombia), Irene Vallejo está muy contenta y consciente de que el trabajo de equipo de estos meses ha dado sus frutos. Debate recuerda que ‘El infinito en un junco’ es “un canto extraordinario al amor por los libros”.

Explica la autora de ‘El infinito en un junco’ y ‘La leyenda de las mareas mansas’: “Hemos hecho cambios sustanciales. Presentamos el libro el próximo 8 en el edificio de la Universidad de San Jorge de la plaza de San Cruz, en Zaragoza. Los lectores nos dijeron que el cuerpo de letra era demasiado pequeño, por ejemplo. La editorial y todo el equipo tomamos la decisión de retomar una segunda edición donde se resolviera esta cuestión y aprovechar para hacer una adaptación nueva, que la extendiera también a otros públicos, pensando sobre todo en los jóvenes, porque la primera edición era más literal, y tiene páginas nuevas, hemos profundizado en el humor, en los juegos gráficos, en los asuntos de mayor actualidad y también en los que más pueden afectar o interesar al público joven, como el acoso escolar, los grafitis, los tatuajes”.

Una de las nuevas páginas del cómic, que incorpora nuevos temas, más humor y una depuración del texto, acomodada al lenguaje del cómic por Xisca Mas. Tyto Alba/Debate.

Se han incorporado curiosos detalles: “Hemos actualizado algunas cuestiones, por ejemplo, ahora aparece un nuevo dibujo de Salman Rushdie con el parche en el ojo, tras el último ataque que sufrió en Nueva York, y ha sido interesante porque hemos ido incorporando también muchas sugerencias, que venían de lectores que opinaban en las redes. Yo les pedía que me dijeran qué podíamos hacer para mejorar el texto, el libro, la edición, y que el conjunto siguiera creciendo. Así, ha sido así un trabajo muy colectivo, con muchas ideas, muchas manos, muchas mentes”, explica Irene.

Una de las novedades claves ha sido la integración de una guionista de cómic, Xisca Mas, “que aparece mencionada en la primera página, y ha trabajado también Irene Castillo desde el taller, buscando soluciones gráficas. Hemos añadido más ilustraciones para que respire más el texto, más globos, más diálogos -insiste Irene Vallejo- ha sido una verdadera adaptación, una nueva versión, ya que nos dimos todos la oportunidad de seguir trabajando en el texto, aprovechamos la ocasión para un verdadero cambio. Yo creo que los libros tampoco se terminan en la primera edición. Pueden seguir creciendo y transformándose y este es un buen ejemplo”.

Reconoce Irene Vallejo que en la primera edición no pudo implicarse del todo por los viajes. “Entonces lo que hicieron fue extraer los pasajes directamente de ‘El infinito en un junco’ y el ilustrador Tyto Alba estuvo trabajando dos años para, sobre esa selección, hacer las ilustraciones. En esta nueva versión hemos trabajado sobre la obra de Tyto, que generosamente ha hecho nuevas páginas, nuevos dibujos, y ha retocado imágenes dejando más espacio al dibujo, y se ha evitado que la información y la selección sobrexplicara las imágenes. Se ha ampliado también el formato, un poquito, podríamos decir que esta nueva edición es como el ‘director’s cut’, que se hace en el cine, el montaje del director. Hemos hecho una edición artística y hemos estado experimentando, jugando, aprendiendo, dialogando con los lectores, escuchando lo que nos decía ‘La tribu del junco’, como yo la llamo, a la que les mandamos una carta de gratitud, y se recuperan algunos episodios que algunos lectores habían echado en falta”.

Los lectores habían echado en falta los paralelismos del arte textil y el literario, y se ha incorporado el hilo del relato, el nudo, urdir la trama, asuntos así... Tyto Alba/Debate.

Alude Irene a la parte de los textos y los textiles, y a la idea que desarrolla en el libro y algunos artículos y charlas sobre cómo las mujeres tejen historias. “Hemos incorporado, pensando también en los lectores latinoamericanos, un telar de cintura, agregado a esa imaginería de las mujeres que tejen, y las equivalencias lingüísticas entre los términos que utilizamos para referirnos a la creación literaria y el textil: cómo hablamos del hilo de un relato, del nudo, del desenlace, etc., de urdir una trama, todas esas referencias. Valoro mucho que la editorial Debate nos haya dado la oportunidad, se haya querido embarcar en esta revisión y aceptara el envite. Al retocar el texto experimentamos más sensación de libertad, y aquí sí que me he involucrado en hacerla junto con la guionista, Xisca Mas, que es la que realmente conoce el lenguaje del cómic. Ha sido un aprendizaje y un trabajo colectivo”. Tyto Alba dice que le atrajo tanto del libro: “Para mí ‘El infinito en un junco' es un libro sobre los libros y, por eso mismo, un libro de historias. Cada una de ellas daría para otros libros”.

Matiza Irene que en esta segunda edición se ha pensado en un público más joven pero “sin expulsar al público normal. Dice en la faja, que es un cómic para jóvenes de todas las edades. Queríamos que se incorpore el público más adolescente o universitario, pero sin perder a los de más experiencia, más veteranos. Hemos trabajado juntos todos estos meses con mucha intensidad para que en esta versión adaptada se note la diferencia”.

Tyto Alba, ilustrador: “Para mí ‘El infinito en un junco' es un libro sobre los libros y, por eso mismo, un libro de historias. Cada una de ellas daría para otros libros”

Esta misma semana, Irene inaugurará la Feria de Bogotá, pero antes hará un pequeño viaje a la región de Chocó, “donde hay una persona que hace un proyecto de promoción de la lectura, muy bonita, muy especial, en una zona que está bastante abandonada por el estado y tiene una zona desfavorecida y con muchas dificultades de acceso a los libros. Esa persona me ha invitado a hacer allí unos encuentros y clubes de lectura y fomentar los libros”.

Todo ello coincide con uno de los Premios a la Excelencia en Comunicación, donde han sido galardonados otros profesionales, entre ellos el programa de Radio Nacional ‘El Ojo Crítico’, que dirige y conduce Laura Barrachina. Se premian la Comunicación Audiovisual, la Publicidad, el Periodismo y la transferencia del saber y del conocimiento en redes sociales. Y ellos, además de recibir el galardón, Irene Vallejo pronunciaba una charla.