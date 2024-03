Luis Costa: "Los certificados de exclusividad del Vive Latino matan a los festivales pequeños y a muchas salas"

El joven promotor Luis Costa, gran impulsor del fenómeno de El Veintiuno de Huesca y responsable de la programación de diversas iniciativas en materia de festivales, desde los ‘sanlorenzos’ al Aragón Sonoro de Alcañiz, presentaba este lunes por la mañana en Huesca la programación de otro de los festivales que impulsa, el Brizna de Ayerbe, que en este 2024 se desarrollará entre los días 2 y 4 de agosto.

Tras de anunciar el cartel del Brizna, Costa (retirado además de la práctica del fútbol profesional hace apenas un año) lamentaba ciertos matices de la política de exclusividad marcada por el Vive Latino España de Zaragoza, que le ha impedido programar este año y los primeros meses del próximo a determinados artistas en su sala y otros festivales. “Vaya por delante que me enorgullece que el Vive Latino España se celebre en Aragón, y que sea por muchos años, pero no es de recibo que aplique una política de exclusividad tan estricta con ciertos artistas de su cartel”.

Costa aclaraba que “no se puede decir nada de este asunto a un festival con financiación exclusivamente privada, ya que cada empresa marca sus normas sin rendir cuentas a las administraciones, pero el Vive Latino tiene un fuerte apoyo presupuestario de carácter público y aplica unas restricciones en cuanto a certificados de exclusividad que matan a los festivales pequeños y a muchas salas”.

El joven empresario de Grañén apunta que “seis meses antes y otros seis después de exclusividad en Aragón es algo excesivo. A ver, lo entiendo con grandes figuras internacionales, pero no tanto con bandas locales o nacionales emergentes que están tocando por todos lados el año entero. Y no solo lo digo por mis intereses personales, también por otros festivales aragoneses, desde Pirineos Sur al Amante o El Bosque Sonoro, por poner tres ejemplos”.

Costa también apuntó que su comentario “no es partidista, no hablo de colores políticos. Por ejemplo, tanto en el Ayuntamiento de Huesca como en el de Zaragoza manda el PP, antes estaba el PSOE, lo que me hace pensar que quizá este factor no se ha meditado lo suficiente. Yo lo comento hoy, pero me consta que otros festivales pequeños piensan lo mismo. Favorecer a un gran festival como el Vive Latino no tiene por qué suponer un perjuicio directo para otros, se puede diferenciar cada caso y establecer unos límites más generosos para el resto”.