Antonio Castilla, discípulo de María de Ávila, director artístico asociado del San Francisco Ballet

Antonio Castilla, que fue discípulo de María de Ávila y primera figura del Ballet de Zaragoza, ha sido nombrado director artístico asociado del San Francisco Ballet, compañía que ha marcado buena parte de su trayectoria, ya que bailó en ella durante siete temporadas, de 1988 a 1995, tres de ellas como primera figura; y donde también comenzó su carrera como profesor, por otros siete años, bajo la dirección de Lola de Ávila y Aurora Bosch. Antonio Castilla forma parte ahora del English National Ballet, donde es repetidor (el coreógrafo clave en una compañía, ya que conoce a la perfección los pasos de todos los bailarines que intervienen en una obra) y cambiará así una de las compañías más prestigiosas del mundo por otra que también lo es, y desde 1938, año en que fue creada. Antonio Castilla se incorporará al San Francisco Ballet en junio y relevará en su cargo a Kerry Nichols, la actual directora artística asociada.

Según una nota de prensa del San Francisco Ballet, Tamara Rojo, directora artística de la formación desde diciembre de 2022, asegura que "Antonio es un excelente colaborador e instructor, y estoy encantada de asociarme con él como colega para ayudarme a dirigir la compañía, al tiempo que le doy la bienvenida de nuevo a San Francisco, donde el público y los bailarines lo recuerdan como un destacado primer bailarín y maestro".

Castilla, por su parte, ha confesado estar "encantado de volver a San Francisco para reunirme con Tamara y con una compañía que fue formativa tanto en mi carrera como bailarín como profesor".

"Vi y experimenté directamente el impacto transformador que Tamara tuvo en el English National Ballet -ha añadido-, y estoy contento de unirme a ella para aplicar su visión de la danza en el San Francisco Ballet y su escuela, en este momento histórico para una formación que sigue siendo una de las principales compañías de ballet en el mundo".

Antonio Castilla, como su hermano Amador, es uno de los numerosos discípulos ilustres de María de Ávila, en cuyo estudio se formó. También estudió en el Conservatorio Real de la Monnaie de Bruselas con José Pares, en el Ballet Nacional de España con Azari Plissetsky y en Nueva York con David Howard y Stanley Williams.

Ganó la Medalla de Oro y el Gran Premio de Parejas en el Concurso Internacional de Ballet de París de 1986. Fue primer bailarín del Ballet de Zaragoza, del Ballet Clásico Nacional de España y del San Francisco Ballet, formación en la que inició también su carrera docente y como coreógrafo. Tras su etapa allí (1992-1999, bajo la dirección de Lola de Ávila y Aurora Bosch), siguió en Londres en la Central School of Ballet. En 2005 se incorporó a la White Lodge de la Royal Ballet School. Ha colaborado como profesor invitado con el Northern Ballet y en escuelas de verano en España e Italia. Como coreógrafo, ha trabajado con Lawrence Pech Dance Co (San Francisco), la San Francisco Ballet School, la Central School of Ballet y la Royal Ballet School.

En diciembre de 2013 se incorporó al English National Ballet, para el que ha realizado también varias coreografías.