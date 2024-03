María Rubio: "Para crear tienes que aburrirte, y las pantallas no ayudan"

¿De dónde le viene su pasión por la escritura?

Es algo innato, pero si no lo trabajas no va a ningún lado. A mí siempre me ha gustado escribir. Una vez que aprendes a tener ideas como forma de trabajo, la cuestión es a qué las quieras aplicar: una serie, un libro, un anuncio… De pequeña siempre jugaba en la habitación y mi madre dice que yo no quería que me leyese historias, sino que prefería dictárselas a ella aun cuando no sabía escribir, y ella me leía lo que había creado.

Ofrece en ocasiones talleres de imaginación fantástica en los colegios. ¿En qué consisten?

Les hablo de cómo crear ideas y de dónde pueden nacer estas, que es lo más difícil de un proceso creativo. Y eso vale para un dibujo, un libro, una historia o una redacción. La creatividad es algo que a nosotros nos cuesta un trabajo recuperar, pero a ellos no. Para los niños es totalmente natural inventarse historias. Sí que creo que las pantallas no ayudan a ello, porque para crear tienes que poder aburrirte y, a menudo, estas se les dan cuando se aburren. Y es precisamente en ese momento de reposo mental cuando se te podría ocurrir algo que hacer.

Esta idea es una de las presentes en su trilogía ‘Valle Kazaam’, con la que se ha iniciado en la literatura infantil. ¿Qué mensaje quería transmitir con ella?

Con el primer libro tenía dos ideas principales. En 2020 me fui a vivir al Pirineo, a Serué, un pueblo muy pequeño del Val de Mangueta que me parece mágico. Yo flipaba con el sitio, pero veía que los vecinos no lo valoraban mucho porque siempre habían estado allí. Entonces el mensaje que quería trasladar era el de la importancia de valorar lo que tienes, en cuanto a pueblo, naturaleza y medio ambiente. Y, por otro lado, hablar de que las pantallas limitan la creatividad, por eso un mundo de robots invade el mundo mágico de Coco, la protagonista.

"No hay que adoctrinar, pero si cuentas con una herramienta como un libro te tienes que plantear que tienes una responsabilidad social"

Ha señalado que, como usted, estos libros son feministas. ¿Pueden ser las obras de aventuras herramientas para que los niños empiecen pronto a reflexionar sobre temas como la igualdad?

Los libros no tienen que ser libros receta, porque a mí no me gusta que me digan cómo pensar ni de pequeña ni de mayor. Pero cuando tienes unos valores no puedes evitar volcarlos, y es importante que los escritores nos planteemos cuáles tenemos y si son buenos como para transmitirlos. Si yo creo en el feminismo o en la defensa del medio ambiente se va a ver en mis creaciones. No hay que adoctrinar, pero si cuentas con una herramienta como un libro te tienes que plantear que tienes una responsabilidad social.

También ha adaptado al español diálogos de ficción de algunas de las series más exitosas de Cartoon Network, como ‘Hora de aventuras’, uno de los contenidos de animación más revolucionarios que han existido.

Fue una experiencia muy guay. Para adaptar las series a las que les tenían más cariño, Cartoon Network contrataba guionistas para que diésemos un toque más desenfadado y personal. A mí me dieron mucha libertad para crear un lenguaje chulo y la serie es muy buena a nivel de guion. Tuve que estar muy encima y verme cada capítulo 30 veces, pero ya era fan y me convertí en superfan.

¿Es difícil hacer comprensibles para una audiencia bromas que se han pensado originalmente en otro idioma?

Para los niños es más fácil que para los adultos, porque tienen menos frases hechas. Y en las series infantiles hay muy pocas referencias. La clave es tener libertad y yo la he tenido, así que cuando tenía dudas de cómo expresar algo optaba antes por lo que era más divertido que por lo más textual.

"Tengo que hacer investigación de campo y ver vídeos de niños hablando y de ‘youtubers’ infantiles para saber cómo lo hacen ahora"

Su último trabajo como guionista es ‘Toony Tube’, una serie de Warner Media que supera los 200.000 suscriptores en Youtube y en la que habla de series, disfraces o bailes. ¿Cuál es el secreto para conectar con los niños?

Por un lado, creo que hay que conectar mucho con lo que tú sentías de niño, porque yo no convivo con niños. Y, por otro, es algo curioso, pero tengo que hacer investigación de campo y ver vídeos de niños hablando y de ‘youtubers’ infantiles para saber cómo lo hacen ahora. Para lo que hago tengo que conocer a qué edades dicen ‘lol’, ‘bro’ y expresiones similares.

Otra de sus facetas es la publicitaria, donde sus creaciones con NBC Universal y Comedy Central le han llevado a ganar premios. ¿Qué le aporta esta actividad?

Ahora hago muy poca publi. Hasta hace dos años era mi trabajo principal, porque me permitía ganar dinero para poder hacer las cosas que me gustaban, pero lo dejé porque no iba mucho con mis ritmos y valores. Es duro y exigente y ahora voy a ser madre, lo cual es incompatible con ser autónoma. Por eso me he hecho funcionaria y ahora soy administrativa.