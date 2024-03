Juancho Marqués: "No me limito, aprendo. En la música y en la vida"

Juancho Marqués actúa este sábado 16 de marzo en la sala Oasis de Zaragoza (22.00, 27,5 euros en Ticketmaster). Este sevillano de Aranjuez (ha vivido casi toda su vida en la localidad madrileña, aunque nació en la capital hispalense) amalgama en su propuesta musical el pop y el toque urbano, con una base de rap elegante que pone sello propio al conjunto.

A sus 36 años, con una carrera larga que ha eclosionado en el último lustro y chalaneos con la literatura y el emprendimiento de moda, Marqués disfruta ahora del impacto masivo que se le resistió en los primeros años; lejos de acomodarse, parece aumentar el nivel de autoexigencia en cada nuevo reto. Su último álbum de estudio es ‘Paraíso 39’ (2023).

A usted se le despegan las etiquetas… no hay manera de ubicarle en un cajón de la tienda de discos. ¿Es un plus?

Creo que el afán de conceptualizar es algo humano: lo que no tiene nombre no se entiende. ¿Etiquetas? Hay 100 palabras esquimales para decir blanco y nosotros empleamos una sola. No sé, la música fluctúa y cambia, como nosotros mismos, y la categorizamos para englobar conceptos. El riesgo al hacerlo, eso sí, es limitar la visión sobre lo que uno es o quiere proyectar.

¿Quién es usted, y qué quiere proyectar?

No soy alguien que se quede en una sola forma, en un solo estilo. Rapeo a mi estilo, y diversifico cuando así lo siento. Dentro de la música he intentado ser versátil, y mi hecho diferencial quizá sea la capacidad de adaptarme a cada reto, lo que me ha llevado también a colaborar con gente de estilos muy diferentes: desde Iván Ferreiro a María José Llergo, Fuel Fandango… a ver, soy oyente de música más allá de lo urbano, no me limito, aprendo. En la música y en la vida.

Zaragoza es ciudad de rap. También lo son Sevilla y Madrid.

Está claro. En Zaragoza tenéis gente muy grande. Está Sharif, por ejemplo, que además de un tremendo artista es un ser de luz. Es de esta gente que ves después de un tiempo y es como si lo hubieras visto ayer: un tipo increíble con una aproximación a su arte desde la literatura y la historia, siempre inquieto y con ganas de ir más allá. En Zaragoza me ha ido bien, incluso hice dos ‘sold outs’ seguidos el mismo día, con la gente muy entregada y participativa, exigente e involucrada.

Hablaba antes de las colaboraciones. La última, con Tanxugueiras, resulta especialmente orgánica, como si llevasen tiempo trabajando juntos. ¿Cómo fue el cocinado de ‘As que tiñan que estar’?

Así, muy natural, me gusta que se aprecie. Parece que no tenemos nada que ver, pero cuando te juntas a trabajar con gente que tiene tu misma forma de ver la vida, la música se abre paso. Queríamos hablar desde un foco similar, sincero. El tema habla de momentos buenos con la gente que quieres, verano en la playa y el soporte que te da tu gente cuando todo está mal: si están los que tienen que estar, todo fluye.

¿Qué le pide al resto de 2024?

Con Zaragoza casi acabamos gira. Al final del año quiero volver a México, y espero ir también a Argentina y Uruguay. También estoy empezando a componer otro disco: de hecho, ya tengo demos y las estoy trabajando. Será un disco de rap, con el bagaje de los últimos años como apoyo. Creo que la gente que me ha acompañado este tiempo ha hecho de mí un mejor músico.