Bigott publica nuevo disco

El cantante y compositor zaragozano Bigott publica este miércoles su nuevo disco, 'Back to nowhere', un trabajo lleno de nervio. Partiendo de una noción minimalista del concepto de canción y producción post punk, el sonido recuerda a bandas legendarias como The Feelies, con sus guitarras en permanente juego armónico y líneas paralelas.

Este último elepé, el decimocuarto editado por el artista, comparte título con el 'single' lanzado con anterioridad. La esencia primitiva en las composiciones de Bigott y su peculiar manejo de los 'riffs' se hacen con el control de este álbum cargado de espontaneidad.

La voz, siempre protagonista en sus composiciones, y su sobrio tono melódico sirve de contrapunto al pulso rítmico que envuelve cada una de sus composiciones.

'Back to Nowhere' es el disco de un Bigott experimentado que se quiere divertir y resulta contagioso desde la primera escucha. Como es habitual dentro de sus colecciones sonoras, siempre hay un hueco para alguna sorpresa, y asi aparecen piezas como 'We are one', una preciosa balada de teclas y guitarra grandiosa en su sencillez, o la original 'Vanilla fish', un corte technodub..

El álbum ha sido producido por Izak Arida, bajista del grupo The Memories (Los Angeles, California), músico y productor americano que ha trabajado en numerosas ocasiones con la banda. 'Back to nowhere' ha sido grabado en directo en el local de ensayo de Bigott, y su sonido destila la autenticidad del lugar donde nacen todas sus composiciones.

En Zaragoza, el artista presentará en directo las canciones de este nuevo trabajo en un concierto que tendrá lugar en Las Armas, el 31 de mayo (21.30).

El músico ja participado con sus directos en un buen número de festivales internacionales de prestigio como son: SXSW-Texas, USA, CMW-Toronto, Canadá, Rock al Parque - Bogotá o Ecuador, así como en casi la totalidad de los festivales españoles como FIB (Benicassim), Primavera Sound (Barcelona), SOS Festival (Murcia), Womad (Cáceres), Sonorama (Aranda de Duero), Arenal (Castellón) o Mad Cool (Madrid), entre otros.