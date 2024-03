Aragón en ARCO: una participación dispersa y de creadores ya consolidados

La feria ARCO levanta este miércoles el telón en Madrid (la primera vez en su historia que lo hace en el mes de marzo) y el recinto ferial de Ifema se convertirá en la gran cita del arte contemporáneo. Otra novedad: no participará la mítica galerista Juana de Aizpuru, que fue quien ideó la feria y, de hecho, la dirigió durante los primeros cuatro años, entre 1982 y 1986.

ARCO no es una feria de artistas, sino de galeristas, que son quienes participan tras ser seleccionados por su trayectoria y seriedad. Este año serán 205 galerías procedentes de 36 países: 73 españolas y 132 extranjeras. Entre ellas, ninguna aragonesa. Acude un año más la de Miguel Marcos, en otro tiempo zaragozana pero instalada en Barcelona desde hace décadas. Lejos quedan los tiempos (1995) en los que esa galería, junto a Fernando Latorre, Zaragoza Gráfica, Spectrum, Caz y Antonia Puyó, acudían a la cita madrileña.

La presencia aragonesa en ARCO hay que espigarla entre la oferta de las galerías de fuera. Así, Fernández Brasso presentará obras de José Manuel Broto y Antonio Saura; House of Chappaz mostrará obras de Antonio Fernández Alvira; Leandro Navarro tendrá a la venta alguna escultura de Pablo Gargallo; Néstor Sanmiguel, uno de los triunfadores en la edición del 2014 (el Reina Sofía le compró obra) vuelve a ser la apuesta de la galería Maisterravalbuena.

La obra de Eugenio Ampudia, vallisoletano que residió durante muchos años en Zaragoza, podrá verse en el estand de la que ha sido tradicionalmente su galería, la madrileña Max Estrella, y podría coincidir allí (sin confirmar) con las fotografías de otro aragonés, Eduardo Fuembuena. La obra de Fernando Sinaga podría estar en el espacio de la galería Fernando Pradilla.

No hay edición en la que no se ofrezcan a la venta pinturas destacadas de Antonio Saura, y este año, además de en Fernández Brasso, podrán verse en Mayoral y en Miguel Marcos. Enrique Radigales vuelve a The Goma, Lluis Hortalá estará en Rocío Santacruz y Lara Almárcegui tendrá obras en Parra Romero y Mor Charpentier.

Pero hay también otros protagonistas. El primero Enate, bodega emblemática de la denominación de origen Somontano, que este año entregará a la artista Concha Jerez, de la galería Freijo, su I Premio Enate-ARCOmadrid 2024. Un jurado compuesto por Luis Nozaleda (Enate), Carlos Urroz Arancibia (gestor cultural) y Frances Reynolds (fundadora del Instituto Inclusatriz) le ha otorgado el galardón a su obra ‘Entre escritos autocensurados’, de 2020, que aparecerá en las etiquetas de una edición limitada de 1.000 botellas de Selección Cabernet 2017 que se presentará en la feria este jueves a las 18.00.

Protagonista será también José Moñu, artista aragonés que presentará en el estand de Lexus el proyecto ganador de la 6ª edición del Concurso de Diseño Lexus Art Car. Su intervención artística realizada hace unos meses en las Bardenas sobre un vehículo de ese modelo podrá contemplarse a lo largo de toda la feria.

Y lo será además el Gobierno de Aragón, cuyo director general de Cultura, Pedro Olloqui, visitará la feria al tiempo que difundirá el trabajo que se realiza en el IAACC Pablo Serrano. Según ha declarado Olloqui, se quiere introducir al Pablo Serrano en el comité de selección de ARCO. Además, este viernes se celebrará una mesa redonda (17.30, sala Foro del pabellón 9 de Ifema) en la que participarán Olloqui, Julio Ramón, Eva María Alquézar, María Luisa Grau, Begoña Echegoyen y los artistas Rafael Navarro y Sylvia Pennings.

En las ferias paralelas también habrá arte aragonés. En Just Mad, Olga Julián Projects presentará a Coco Escribano, Moñu y Eduardo Lozano; en Arte Madrid podrá verse obra de Alejandro Monge en el espacio de la galería 3 Punts.

Y en la Hybrid Art Fair se verán piezas de Dafne Artigot, Sergio Frutos, Javier Sáez Castán, Alba Lorente, Cayotiko, Indigo Planets, Hugo Saliente, Mar Amador y Raúl Muñoz Tejado.