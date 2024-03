'Batalla de restaurantes', en la diana: "Este programa es un circo"

La emisión en abierto de ‘Batalla de restaurantes’ en La Sexta durante la noche de este jueves 29 de febrero volvió a dejar auténticas perlas en las redes del programa y del conductor del espacio, Alberto Chicote. El sentir generalizado es el mismo de los últimos siete días, los que lleva el programa disponible en la plataforma de pago Atresplayer: el espacio dio vergüenza ajena, y no es un guiño a aquel programa del mismo nombre que emitía MTV con situaciones ridículas. Zaragoza está en la diana, ya que este capítulo del programa (el cuarto, tras Cádiz, Vigo y Menorca) estaba centrado en las migas y cuatro profesionales zaragozanos de la gastronomía, que competían por un premio de 10.000 euros.

Las críticas se ceban con la actitud de los concursantes, pero el programa tampoco sale bien parado, ya que los televidentes entienden que maximizar el ambiente de crispación que exudó cada minuto de la emisión era precisamente el objetivo perseguido. Nulo compañerismo, valoraciones tendenciosas, faltas continuas de respeto, provocaciones descaradas, arrebatos violentos, puntuaciones movidas por el rencor o la ‘estrategia’… el programa fue un dechado de ‘virtudes’ que las redes sociales se han encargado de señalar con el dedo.

En la cuenta de Instagram del espacio menudean las bofetadas sin manos. “No se deberían consentir ese tipo de valoraciones. No tiene sentido el mal rollo, las malas formas y las calificaciones sin sentido. Y la cara de Chicote era un poema”, dice un usuario. “Esto ya no es un programa de cocina y restauración. Lamentable. ¿Cómo habéis podido permitir la emisión del programa de Zaragoza? Una falta de respeto, elevada al máximo nivel, a la profesión”, apuntaba un miembro del ramo restaurador.

La cosa no queda ahí. “Este programa es un circo, las valoraciones son una estafa” o “no tienen ningún sentido premiar a un restaurante como el mejor, cuando realmente el criterio de evaluación es de todo menos profesional”, en alusión a la victoria del restaurante Valdeconsejo de Cuarte de Huerva con una media clara de suspenso, que simplemente fue algo superior a la de los otros participantes: el Asador Los Gigantes, Pepito Ternera y La Ternasca.

“Es que vaya cuatro patas para un banco… Se han cargado sus restaurantes ellos solitos con su forma de ser”. Más opiniones de profesionales del ramo, con guiño a otra cadena y otro programa. “Creí (inocente de mí, ya que esto es televisión) que iba a ser un programa que enseñe algo de lo que hacemos en hostelería, lo que nos cuesta, lo que se sufre y se disfruta, lo que damos por y para que el cliente se vaya contento, lo que peleamos con los gastos y los impuestos... Y es un ‘Sálvame’, pero en vez de Jorge Javier está Chicote”.

Como ocurre en botica, hay de todo, y también destaca un mensaje positivo hacia el programa. Musical, concretamente. “A quien corresponda la responsabilidad de la selección musical de hoy -en alusión al programa de Zaragoza- que le den un Grammy ya. Por favor, trasladárselo. Cuando me pareció escuchar ‘Bigmouth strikes again’ de The Smiths, no lo podía creer; después ‘Dreams’ de The Cranberries; ha sonado R.E.M.; la increíble versión de ‘Mrs. Robinson’ de Lemonheads; hemos pasado por el ‘Salta’ de Tequila y un montón de temazos más, pero ya cuando ha sonado la banda sonora de ‘Kill Bill 2’ con la insuperable ‘Goodnight Moon’ de Shivaree... buffff”.