Octavio Cuadras se dispara con sus 'corridos felices', más familiares y menos agresivos

El cantautor Octavio Cuadras ha logrado impulsar su carrera con una novedosa propuesta con la que, según dijo a EFE, quiere dar frescura al regional mexicano y permitir que "toda la familia" disfrute de sus 'corridos felices', una apuesta que ya atrajo la atención de famosos como Maluma.

A sus 23 años, el mexicano está viviendo lo que considera "un golpe de suerte" después de que lograra posicionar en las redes sociales su primer corrido feliz 'Bling Bling', que salió en noviembre pasado junto al grupo Marca Registrada.

Aunque había compuesto y cantado corridos agresivos y corridos tumbados, Cuadras dice que siempre tuvo la intención de presentar algo más amigable para toda la familia y que compaginara más con su forma de expresarse.

"Los corridos felices se definen por un estilo que no es tan agresivo y por tener una tonada más agradable", agrega el músico, que desde los 12 años comenzó a abrirse camino en el regional mexicano.

'Bling Bling' logró hacerse un espacio en TikTok, donde tuvo 150.000 visualizaciones en el día de su lanzamiento y se convirtió en viral. "Muy rápido llegó a un millón y desde ahí no han parado de crecer las vistas", cuenta Cuadras en entrevista telefónica con EFE.

El video del tema, que salió hace dos meses, ha alcanzado ya las 24 millones de visualizaciones en YouTube.

Desde que se lanzó el tema, la carrera del joven cantante y compositor se ha disparado y atraído la atención de cantantes como Maluma.

El colombiano lanzó el pasado 9 de febrero una nueva versión de 'Bling Bling' junto a Cuadras y Marca Registrada, y está previsto que los artistas interpreten la canción en los Premios Juventud, que se celebran mañana jueves en Miami, anticipó el cantautor mexicano.

El video de la versión de Maluma, junto a los artistas mexicanos acumula ya más de 4 millones de visualizaciones en los primeros diez días desde su lanzamiento.

'Bling Bling' es el primer sencillo de 'Don Juan Temporada 2', el nuevo disco del artista colombiano que está programado para salir en 2024.

Cuadras cree que el éxito de su tema es porque el público lo considera "muy 'chilling' (fresco) y muy despreocupado".

La canción nació en un tiempo de descanso con sus amigos. "Agarré la guitarra y en 15 minutos ya tenía los acordes principales", recuerda.

Nacido en Navolato (Sinaloa), Cuadras cree que no es justo que se estigmatice a los corridos y se los vincule de forma negativa con el narcotráfico y la violencia. "Cualquier canción, poema o obra artística es el reflejo de la sociedad y no se debería censurar", señala.

También defiende las buenas cosas de su estado natal, Sinaloa, y de ciudades como Culiacán. "Aquí hay cosas muy buenas como la gente, la comida, la música".

El cantautor ya trabaja en su disco 'Corridos Felices' que contará con doce temas, y donde se incluirá 'Bling Bling'.

Insiste en que su propuesta está dirigida a un público más amplio y diverso y espera ganar adeptos fuera de México.

"He tenido muchos comentarios de señores mayores o de niños que me dicen: a mí no me gustan los corridos, pero sí me gustan tus corridos. Eso me causa mucha emoción", manifiesta.

Cuenta que ya ha visto que otros artistas mexicanos como El Padrinito Toys y Alex Favela se han unido a su propuesta de hacer 'corridos felices' e incluir instrumentos como el trombón de vara, el requinto y la trompeta como instrumentos principales.

"Es un nuevo movimiento y creo que podemos lograr enviar un mensaje más alegre y con energía positiva sin volvernos monótonos", subrayó.

No obstante, asegura que no ha sacado de su música la narrativa tradicional de los corridos ni la cumbia ni el norteño. "Los artistas no podemos olvidarnos de nuestras raíces, de lo que nos abrió el camino", puntualizó.