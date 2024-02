Máximo Huerta presenta su última novela en Zaragoza

Máximo Huerta, uno de los autores más influyentes del panorama cultural español, vuelve este martes (19.00) a Zaragoza para participar una vez más en el ciclo 'Martes de libros' y presentar su última novela, 'París despertaba tarde', que sale a la luz el 24 de enero. Este drama romántico hace viajar al lector a los maravillosos años veinte de la capital francesa, recreando el mundo de los artistas de Montmartre a través de su protagonista, una talentosa modista con el corazón roto que luchará por alcanzar todos sus sueños. Un canto a la vida, al amor verdadero y a la amistad femenina.

El escritor y periodista Máximo Huerta (Utiel, Valencia, 1971) ha publicado las novelas 'Con el amor bastaba', 'El susurro de la caracola', 'Una tienda en París', 'La noche soñada' (con la que ganó el Premio Primavera de Novela 2014), 'No me dejes (Ne me quite pas)', 'La parte escondida del iceberg', 'Firmamento' y 'Adiós, pequeño' (galardonada con el Premio de Novela Fernando Lara 2022). Es autor de los relatos 'El escritor', 'Elsa y el mar', 'La banda de Olivia' y 'Partir de cero'; de los libros ilustrados 'Mi lugar en el mundo eres tú', 'Paris sera toujours Paris' y 'Viva la Dolce Vita', así como de la colección de columnas periodísticas recogidas en 'Intimidad improvisada'. En 2023 cumplió uno de sus sueños de la infancia al inaugurar La Librería de Doña Leo, que en poco tiempo se ha convertido en un maravilloso centro de convergencia literaria y cultural en Buñol, Valencia.

El ciclo 'Martes de libros' se reanudó en 2024 con el finalista del Premio Planeta 2023, Alfonso Goizueta, en el Patio de la Infanta, el pasado 13 de febrero. El joven autor, de 23 años, presentó su obra 'La sangre del padre', una novela histórica de más de 600 páginas sobre Alejandro Magno.

El programa literario continuará el 27 de febrero con Luis Landero, Premio Nacional de Narrativa y Premio Nacional de las Letras Españolas, que participará en un diálogo con el también escritor Ricardo Lladosa.

El mes de marzo contará con la presencia del zaragozano Ignacio Martínez de Pisón el día 12, en una conversación que tendrá como protagonista su última y exitosa novela 'Castillos de fuego', donde recrea los primeros años del franquismo entre 1939 y 1945, relatando el Madrid de la posguerra y reflejando cómo lo que ocurre en la geopolítica tiene una repercusión en la política española, en el propio gobierno de Franco y en las vidas de personajes inspirados en vidas reales o que realmente existieron en ese periodo.

Este primer trimestre de 'Martes de Libros' finalizará el 19 de marzo con César Pérez Gellida, recientemente galardonado con el Premio Nadal por su novela 'Bajo tierra seca'.