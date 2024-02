Luisa Gavasa: "Que te maten solo por pensar distinto es una atrocidad enorme"

¿Cómo está viviendo esta nueva nominación?

La primera reacción cuando me enteré fue de sorpresa. No me esperaba una nominación por esta película porque es un personaje pequeño. Pero eso también significa que de pronto un papel pequeño, bonito, hermoso y bien resuelto puede llegar muy lejos. Ha sido una alegría tremenda porque los Goya es la fiesta del cine y ser partícipe de ella es muy halagador. Estoy muy contenta en general, y con esto en particular porque lo que te da también los años es ser consciente del privilegio de estar viva.

Además protagoniza ‘París 70’. ¿Cree que este filme podría llevarse el premio al mejor cortometraje?

Creo que no me voy a llevar nada, pero, bueno, ya veremos. Lo importante es el contacto con la gente… y que nos cuidan muchísimo a las candidatas. Tengo mucha gratitud hacia todo esto porque no dejas de ser una privilegiada, y sentirte privilegiada es hermoso, alegre y estupendo.

El corto trata de manera muy emotiva el tema del alzhéimer, y ha recibido decenas de reconocimientos...

Ha ganado casi cien premios, y va a dar el salto al largo. Si no nos dan el Goya, ya lo tenemos con su paso al largometraje. Ese un premio muy importante. Evidentemente, la película no va a ser tan dramática, va a estar mezclada con otros momentos menos duros. El espectador puede estar 15 minutos sometido a ese nivel emotividad, pero una hora y media o dos horas es mucho.

En ‘El hombre que prometió el mar’ su personaje se queda pequeño con su interpretación, pide más presencia en el guión...

A mí también me dio mucha pena. De hecho creo que le falta una secuencia más a ese personaje. Cuando acabé dije: «Jo, yo quiero más», porque me gustaba tanto esta Charo, pero claro, no era la protagonista. Es un personaje que me supo a poco.

¿Esperaba que la película tuviera tan buena acogida entre el público y la crítica?

El éxito ha sido impresionante porque se estrenó con pocas copias, es una película pequeña, de productoras modestas, que esperaban estar dos o tres semanas. Llevamos más de doce y se siguen llenando las salas. Ha recaudado en taquilla más de un millón y medio de euros. En diciembre, con todas las películas de Marvel y otras americanas de ‘pop corn’ aparecimos nosotros con esta propuesta compleja por su contenido, y hemos arrasado. Eso quiere decir que la Guerra Civil claro que interesa.

¿En qué sentido?

Hay mucha gente que todavía no sabe bien lo que pasó, tiene unos cacaos en la cabeza y no saben lo que dicen porque si no, a estas alturas no habría chicos jóvenes cantando el ‘Cara al sol’. Es importante que los jóvenes se enteren un poco, y sobre todo del tema de las fosas, que también quede claro que en este país tenemos una deuda con los muertos. También eran ciudadanos españoles, hijos de un gobierno libremente elegido por el pueblo, y a muchos los fusilaron por ser maestros, porque la cultura molestaba al franquismo.

¿Qué opina de la derogación en Aragón de la ley de memoria democrática?

Es un tema que reconozco que me indigna, por un lado, y me entristece por otro porque no hay derecho que no tengan un lugar digno donde descansar los restos de tanta gente que murió solo por pensar de manera distinta. Es una atrocidad enorme.

Enric Auquer interpreta al maestro Antoni Benaiges, ¿cómo fue trabajar con él?

Es maravillo. A Enric y a mí nos une que los dos trabajamos desde la verdad, que es desde donde yo creo que tenemos que trabajar los actores: encontrar la verdad del personaje para podérsela transmitir al público. Y entre él y yo había una muy buena relación. También en la alfombra roja se nos nota el buen rollo, por decirlo de alguna manera. Me gustaría hacer otra película con él, pero, bueno, el destino dirá.

No para de trabajar. ¿Dónde la veremos próximamente?

Estoy preparando una de teatro con un texto maravilloso y un personaje increíble. Es un riesgo importante y estoy muy emocionada, muy contenta y muy aterrorizada, pero por el momento no puedo avanzar más. En marzo voy a rodar en Murcia el corto ‘La muerte’, de Jesús Martínez ‘El Nota’, con Pepa Aniorte. También he rodado ‘Ancestral’, de Pablo Aragüés y Marta Cabrera, posiblemente se estrenará este año.

En esta edición hay menos presencia aragonesa en los Goya, pero la comunidad vive un momento excepcional...

Aragón es una tierra de cine, de actores y directores fantásticos, de gente creativa, en general. Así que a ver si Aragón se espabila y apoya más para que no haya tanto éxodo.

¿Has pensado cómo reaccionara si gana mañana?

Seguramente me echaré a llorar de la emoción porque si ganara o ganase, ese Goya iría a la memoria de mis padres, sobre todo a ese padre republicano que me enseñó el valor de vida y a ser una mujer ética, justa y valiente.