Urtasun anuncia una "revisión" de las colecciones de museos nacionales para "superar un marco colonial"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado este lunes que creará "espacios de diálogo e intercambio" para "superar un marco colonial anclado en inercias de género o etnocéntricas" en los museos estatales que han lastrado a su juicio "la visión del patrimonio, de la historia y del legado artístico".

Durante su comparecencia a petición propia en la Comisión de Cultura del Congreso, Urtasun ha explicado que estas medidas, que "se traducen en un proceso de revisión" de las colecciones de museos, que ya está activo en el Museo Nacional de Antropología o Museo de América.

En estas instituciones, según sus palabras, "se trabaja en visibilizar y reconocer la perspectiva de las comunidades y la memoria de los pueblos de los que proceden los bienes expuestos".

Una dirección general para luchar contra la censura

Además, el ministro ha anunciado la creación de una Dirección General de Derechos Culturales para luchar contra la censura: "Queremos hacer de los derechos culturales un nuevo marco desde el que diseñar las políticas públicas como marcan las políticas públicas culturales en Europa hoy", ha explicado.

Un plan que se sostendrá en varios ejes: la adopción de una "postura firme contra cualquier forma de censura", poner atención a la promoción de condiciones dignas para el trabajo cultural y dar garantía a que todos los ciudadanos, independientemente de su origen tengan acceso equitativo a los recursos y oportunidades culturales así como interconectar educación y cultura.

"Se trata por lo tanto de desarrollar acciones concretas y medidas específicas que generen las mejores condiciones posibles para que los proyectos culturales puedan desarrollarse y para que la ciudadanía pueda disfrutar de una vida cultural plena, cuyo ejercicio no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa", ha añadido.

Unas palabras que ha acompañado de una denuncia: "La creación y producción cultural sufre un momento histórico de cambio en el que la censura y la injerencia política ganan terreno en la gestión cultural pública (...) Esta Dirección acompañará a cualquier creador, autor o colectivo cuya actividad haya sido borrada o censurada del espacio público".

Precisamente durante el turno de réplica a los portavoces políticos, Urtasun ha recriminado a Vox diferentes acciones contra la cultura: "No voy a tolerar que ustedes boicoteen el premio Miguel Hernández en este país. No voy a tolerar que boicoteen el Festival Periferias, como han hecho chantajeando al gobierno del Partido Popular en Huesca y el PP aceptándolo (...) No voy a aceptar tampoco que ustedes cancelen y persigan publicaciones infantiles en catalán en Valencia", ha advertido.

Apoyo a Itziar Ituño

Por otro lado, a preguntas de Bildu, Urtasun ha expresado su apoyo a la actriz Itziar Ituño ('La casa de papel'), criticada por manifestarse a favor de suavizar la política penitenciaria con los presos de ETA, y ha considerado que el trato que se le ha dispensado en determinados ámbitos "no es de recibo".

Respecto a la tauromaquia, sector que no ha nombrado en ningún momento de su intervención, el titular de Cultura ha respondido a la diputada del PP Sol Guzmán que "no hay que ser muy ágil para ver las cosas que yo he dicho en el pasado en el Parlamento Europeo en relación a la tauromaquia. La única cosa que puedo decirle, y esto ya me lo he encontrado, es que el gasto público del Ministerio de Cultura en tauromaquia es prácticamente inexistente".

Asimismo el ministro también ha exigido en su intervención que el conjunto de administraciones públicas españolas incrementen la inversión en cultura, aspirando a que represente el 1% del gasto público total en España (frente al 0,7% actual, según datos de Eurostat). Según Urtasun, es una "obligación colectiva".

En el ámbito legislativo Urtasun ha anunciado que se abordará una nueva Ley de Patrimonio; se desarrollará la Ley del Inaem y la reforma de la Ley del Cine. Esta ley, ha adelantado, se publicará en las próximas semanas con el objetivo de que culmine su última fase del debate parlamentario.

Asimismo, Urtasun ha señalado a la necesidad urgente de "proteger también dos lenguas minoritarias", el aragonés y el asturiano, lenguas que no son cooficiales pero que "están reconocidas por sus estatutos de autonomía y deben ser protegidas".

El ministro también ha dedicado parte de su intervención a la Inteligencia Artificial, y ha calificado de "desafío" que hay que "garantizar que sea una herramienta al servicio de los trabajadores culturales, que facilite procesos de trabajo de fácil automatización y que permita, si así se desea, liberar campos para crear más y mejor (...) que sea una tecnología al servicio de la creación y la experimentación.