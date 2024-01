Ward Hayden & The Outliers: vaqueros de Boston

Definitivamente, en Zaragoza existe un honky tonk de genuino sabor americano y se halla en el Tubo. Si el pasado sábado el Rock & Blues Café se puso hasta los topes para la actuación del vaquero californiano Mitch Polzak, otro tanto ocurrió la noche del viernes con Ward Hayden & The Outliers, cuarteto procedente de Boston –lo cual ya es de por sí garantía de calidad musical- cuyo sonido transita igualmente por los caminos del country-rock de acentos sureños e invita a practicar el line dance y a proferir estentóreos yihaaas.

Hayden y sus compinches dedicaron la primera parte de su concierto a rendir tributo a Hank Williams, figura esencial del género country & western al que homenajean en su último disco. De Williams, fallecido en 1953 con apenas treinta años, sonaron piezas tan emblemáticas como ‘Your cheatin’ heart’, ‘Ramblin’ man’, ‘Honky tonkin’, ‘Long gone lonesome blues’ (en la que Hayden exhibió sus dotes para el canto yodel), ‘I’ll never get out of this world alive’ o una excelente ‘Jambalaya’ rebosante de aromas gumbo de New Orleans.

Ward Hayden & the outliers *** Músicos: Ward Hayden, voz y guitarra; Cody Nilsen, guitarra y pedal 'steel' Josh Kiggans, batería; Gregg Hall, bajo. Viernes, 12 de enero de 2024. Rock & Blues Café, Zaragoza. Lleno.

A partir de ahí, su propuesta comenzó a adquirir matices más personales, a través de temas propios que, aun manteniendo una línea cercana a las sonoridades campestres, en ocasiones se endurece con tonos más rockeros; así, canciones como ‘Nothing to do’ o ‘I’d die for you’ casi podrían catalogarse como country-punk. Dentro del buen hacer instrumental de la banda, precisa y bien empastada, conviene destacar la labor del guitarrista Cody Nilsen, brillante tanto con la eléctrica como con la pedal steel. Posiblemente en la norteña Boston la música vaquera de Ward Hayden & The Outliers parezca un poco fuera de lugar, pero lo cierto es que los tipos se desenvuelven con soltura por esos terrenos y cualquiera diría que acaban de llegar de Alabama. O sea, otra entretenida noche en el honky tonk.