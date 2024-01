Planes de ocio para que la cuesta de enero lo sea menos

Editoriales, cines, televisiones y teatros dan el do de pecho durante las vacaciones navideñas en las que crece exponencialmente el consumo de contenidos de entretenimiento. Pero eso no quiere decir que, pasadas las fiestas, el panorama vaya a ser un erial. En las librerías, el mes de enero depara no pocos lanzamientos interesantes para encarar la cuesta de enero refugiado en la lectura. Las salas de cine no se quedan atrás, con estrenos que miran ya a los Oscar, que se celebran a comienzos de marzo. Las cadenas de televisión proponen también algunas series muy esperadas para llenar un mes en el que el frío y los bolsillos más renqueantes debido a los gastos navideños animan a quedarse en casa.

De arriba a abajo: "Pobre criatura', 'La memoria infinita' y 'Los que se quedan'. H. A.

Estrenos de cine

La celebración de los Premios Oscar el próximo 11 de marzo marca muchos de los estrenos del comienzo de 2024, algunos de los cuales llegan a las salas ya este mes de enero.

Ya en cartel está una de las aspirantes a llevarse estatuillas, 'Los que se quedan', lo nuevo de Alexander Payne ('Entre copas'). El director vuelve a trabajar con Paul Giamatti, que está magistral encarnando a un profesor de un colegio privados en los años 70 de Estados Unidos, un perdedor que se ve obligado a quedarse en el internado a cargo de un puñado de alumnos que no puede volver a casa por Navidad. El filme es una entrañable dramedia que lleva de la risa a la lágrima y viceversa. En las quinielas de los premios de la Academia de Hollywood está también 'Pobres criaturas' (estreno, 24 de enero), dirigida por el prestigioso y siempre sorprendente Yorgos Lanthimos que vuelve a trabajar con Emma Stone en lo que ya casi es una pareja de hecho cinematográfica. En este caso, el director explora los terrenos de la ciencia ficción con un médico que logra revivir a una joven. Mark Rufallo y William Dafoe completan el reparto.

Completan la cascada de estrenos de enero dos películas en habla no inglesa. Por un lado, la italiana 'Yo capitán' (estrenada ya el miércoles pasado) con la que Matteo Garrone triunfó en el Festival de Venecia. El filme narra la odisea contemporánea de Seydou y Moussa, dos jóvenes que abandonan Dakar para emprender camino a Europa. Desde Chile llegará a los cines aragoneses el 12 de enero 'La memoria infinita', avalada por un enorme éxito de público en su país.

Es la historia de Augusto y Paulina, una pareja que han estado juntos y enamorados hace más de 25 años. Ella, actriz, llegó a ser ministra de Cultura con el gobierno de Michelle Bachelet. Él, periodista comprometido contra la dictadura de Pinochet, padece Alzheimer. El filme narra desde el intimismo y cierto humor cómo ambos lo enfrentan.

El colorido espectáculo 'Ovo', del Circo del Sol. Circo del Sol

Conciertos y teatro

La cuesta de enero también podrá pasarse en Zaragoza con la ayuda del bálsamo de la música y el teatro. Juntando los dos, aparecen los musicales, a los que la capital aragonesa parece últimamente abonada. Así, el día 10 llega a la ciudad El Circo del Sol, prácticamente una franquicia que justo este 2024 cumple 30 años llevando por el mundo su fórmula que mezcla artes circenses, teatro y música. En esta ocasión la mastodóntica compañía, que mantiene varios espectáculos girando a la vez por el mundo, trae a la capital aragonesa 'Ovo'. El montaje, que estará hasta el día 14 tiene como tema principal los insectos. Todo apunta en que el Teatro Principal seguirá en 2024 con su política de apostar casi en exclusiva por montajes musicales o con rostro conocido. Así, tras 'Cuento de Navidad', llegará a las tablas del edificio del Coso 'El novio de España', sobre Luis Mariano y Carmen Sevilla (del 11 al 14). Después el turno será para las obras 'Camino al zoo' (del 18 al 21, con los televisivos Fernando Tejero y Daniel Muriel) y 'Salomé', protagonizada por Belén Rueda entre el 25 y el 28 de enero,

En el apartado puramente musical, el 13 de enero Coque Malla llenará el Teatro de las Esquinas y lo propio harán Los Zigarros, el 26. En Las Armas, el 20 actúa Marwan y el 27, Pedro Botero. Ángelus Apatrida y Ramoncín recalarán en la Oasis los días 20 y 27, respectivamente.

A toda esta batería musical hay que añadir los domingos 14, 21 y 28, el arranque invernal del ciclo Bombo y Platillo que trae, por este orden, a Pauline en la Playa; L-R y Sara Zozaya. Siempre en el Centro Cívico Delicias, el ciclo continúa en febrero.

Algunos lanzamientos literarios para 2024. H. A.

Para leer

Si bien el libro suele ser uno de los regalos estrella de la Navidad, terminadas las fiestas las editoriales reciben el año sin escatimar en lanzamientos de relumbrón. En 2024, quizá la gran noticia literaria vaya a ser la publicación de una novela inédita de Gabriel García Márquez, pero a cortísimo plazo hay muchas citas importantes para los lectores.

Solo en el muy vendido y enganchante género de la novela negra hay cuatro autores que llegan a las librerías con sus esperadas nuevas novelas. Es el caso del 'bestseller' Jo Nesbo, epítome del 'noir' nórdico. En 'La casa de la noche', que se publica en España el 18 de enero, el protagonista es Richard Elauved, un adolescente que se queda huérfano al morir sus padres en un incendio. De acontecimiento puede calificarse también el lanzamiento de 'Golpe de gracia', de Dennis Lehane. Tiene legiones de fans, pero para los que aún no le conozcan se puede decir que es el autor detrás de las novelas que adaptaron las películas 'Mystic River' o 'Shutter Island' (en librerías, el 11 de enero).

El género negro español también propone dos grandes novedades este mes. Por un lado, una clásica del mismo, Alicia Giménez Barlett, que regresa a las librerías con 'La mujer fugitiva' (17 de enero). El libro es otro caso (van 13) de la inspectora Petra Delicado y que conecta 'food trucks' y narcotráfico. Completa el cuarteto de libros 'negros' Mikel Santiago, otro fenómeno superventas. Conocido sobre todo por su Trilogía de Illumbe en 'El hijo olvidado', que se pone a la venta el 25 de enero, un ertzaina debe defender a un sobrino acusado de asesinato.

Además de esta batería de policiacos y 'thrillers', en enero llegará lo nuevo de dos importantes y prolíficos escritores españoles: Eduardo Mendoza y Luis Landero. El primero publica 'Tres enigmas para la Organización' (24 de enero), en la que vuelve a tirar de su humor descacharrante esta vez con tintes detectivescos. El segundo aplica su experiencia como profesor de literatura en la Escuela de Arte Dramático de Madrid para narrar una historia en torno a las conexiones entre la dramaturgia y el mundo real. El título es 'La última función' y llegará a las tiendas el 25 de enero.

Arriba, 'Serrines, madera de actor' (izquierda) y 'Cristóbal Balenciaga'. Abajo, 'True Detective'. H. A.

Las mejores series

En clave española y en cuestión de series, enero lleva el nombre de Balenciaga. La figura del influyente modisto vasco es el centro de la serie que lleva como título su nombre, 'Cristóbal, Balenciaga', un 'biopic' protagonizado por Alberto San Juan que Disney + estrenará el próximo día 19. La serie comienza cuando el diseñador presenta en 1937 su primera colección de alta costura en París. Otro nombre propio, en este caso del cine español, sobrevuela la curiosa 'Serrines, madera de actor', un título con juego de palabras y con la realidad que protagoniza Antonio Resines. La producción, que se estrena el 12 de enero en Prime Video, cuenta la historia de un actor venido a menos.

En el plano internacional, dos producciones llegadas de Estados Unidos y con famosísimos nombres avalándolas. Por un lado, Jodie Foster, que protagoniza una nueva temporada de 'True Detective'. En esta cuarta entrega (cada una son temáticas y personajes completamente diferentes) se sitúa en Alaska, en concreto en a Estación de Investigación Ártica Tsalal de la que ocho hombres desaparecen sin dejar rastro (en HBO, el 15 de enero).

Por otro, aterrizan en Apple + (y nunca mejor dicho) Steven Spielberg, Tom Hanks y Gary Goetzman con 'Los amos del aire' (26 de enero). Este trío, que ya produjo para televisión 'Hermanos de sangre' o 'The Pacific', propone esta vez un drama que sigue la historia real de un grupo de bombarderos, la 8ª Fuerza Aérea de Estados Unidos, que ayudaron a derrotar a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

