Muere la directora y guionista de cine y televisión Patricia Ferreira a los 65 años

La guionista y directora de cine y televisión Patricia Ferreira ha fallecido la madrugada de este miércoles a los 65 años en Madrid, según han informado fuentes de CIMA, la asociación de mujeres cineastas y medios audiovisuales, de la que era confundadora.

Guionista y directora de cine y televisión, Ferreira (Madrid, 1958) fue la directora de películas como 'Sé quién eres' o 'El alquimista impaciente'.

Licenciada en Ciencias de la Imagen y Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y tras comenzar su vida profesional en el periodismo cinematográfico, desarrolló una amplia carrera en televisión como realizadora de series y programas de ficción (como la TVmovie ‘El paraíso’), culturales (como ‘La isla del tesoro’ o ‘Un día en la vida de nuestros antepasados’) y documentales (‘Todo el mundo es música’, ‘Al otro lado del silencio’, ‘Paraísos cercanos’, ‘Un país en la mochila’ o ‘Equinoccio’).

En el año 2000 dirigió su primer largometraje de ficción, ‘Sé quién eres’, estrenado en el Festival de Berlín, y por el cual fue nominada al premio Goya a la mejor dirección novel. Después se sucedieron ‘El alquimista impaciente’ (2002, premio del Círculo de Escritores Cinematográficos a la mejor adaptación); ‘Para que no me olvides’ (2005, seleccionada en Berlín y nominada a tres premios Goya); ‘Los niños salvajes’ (2012, ganadora de la Biznaga de Oro y mejor guion en el Festival de Málaga), y ‘Thi Mai, rumbo a Vietnam’ (2017), su primera comedia.

También fue autora de los cortometrajes ‘El primer día’, ‘El amanecer de Misrak’ y ‘El secreto mejor guardado’, además de profesora de Dirección en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid (ECAM) y vocal de la directiva de la Academia de Cine de España.

La cineasta será trasladada al tanatorio de San Isidro de Madrid donde se celebrará a última hora de la tarde una ceremonia, han indicado fuentes de CIMA.