Marco Mezquida: el pianista infinito

Conciertos como el que ofreció el pianista menorquín Marco Mezquida dan sentido por sí mismos al ciclo Piano Piano, que en los últimos días se ha celebrado en el Centro Cívico Universidad (Club del Río y Víctor Cabezuelo, de Rufus T. Firefly, también han participado en él). A mitad de actuación, Mezquida dijo algo muy revelador: que estaba encantado de jugar con el piano (en inglés se usa el mismo verbo, 'play', con el significado de tocar y jugar). Porque en efecto este individuo de desbordante imaginación creativa juega con el instrumento, explorando sus posibilidades y haciendo saltar por los aires todo tipo de fronteras o etiquetas.

No es jazz, no es clásica, no es música popular, ni folk ni world music, pero de todo ello encontramos ingredientes en un discurso sonoro capaz de integrar influjos de jota con Chopin, resonancias ibérico-andaluzas de Falla o Albéniz mientras pulsa las teclas, cuerdas y martillos de su piano, una incursión afroamericana saltando del gospel al blues o el boogie o una sensacional recreación de ‘With a little help from my friends’ de los Beatles en la que, tras la exposición de la reconocible melodía inicial, se explaya por múltiples vericuetos, deconstruyendo el tema para darle nuevas formas y rematarlo sonando como una cajita de música.

Marco mezquida ***** Ciclo: Piano, piano. Intérprete: Marco Mezquida Centro Cívico Universidad, Zaragoza. Jueves, 21 de diciembre de 2023

La cosa no acabó ahí, pues a Marco se le ocurrió preguntar al público si les apetecía algo en especial y uno pidió algo de Ornette Coleman y otro Paquito (refiriéndose a D’Rivera), se ve que el artista no entendió bien y se lanzó a improvisar por Ornette mezclado con ¡Paquito el chocolatero! Y aún le cupo Coltrane en tan singular ejercicio de sincretismo musical. En fin, un pianista infinito, un improvisador torrencial e inagotable, un volcán de ideas en ebullición. Era su segunda presencia en el ciclo, pero a nadie le importaría si lo hacen fijo.