Silvia Gimeno: "Me encantaría ser una influencer para mis alumnos"

Participó en la última edición del mercado del libro de Zaragoza con un taller de Harry Potter. ¿Cuál es su vinculación con el mago?

Pertenezco a un grupo de fans de Harry Potter que se llama Félix Zaragoza. Somos un grupo de amigos que hacemos diferentes talleres relacionados con el mundo de la magia. Harry Potter, me empezó a gustar en secundaria más o menos cuando me leí los libros en inglés. Cuando eres un poquito más mayor te das cuenta de que la magia no es solo pociones, sino que son los momentos que has pasado con el libro.

La magia también tiene mucho que ver en su vertiente literaria. ¿Cómo surgió la idea de escribir sobre el tema?

La magia la veo como algo cercano. Resulta más sencillo escribirlo como en un mundo fantástico, pero finalmente detrás siempre hay una realidad.

"Siempre intento transmitir valores o cosas relacionadas con los alumnos con los que estoy en mi día a día"

¿Sus libros son interactivos?

‘El Medallón Mágico’ es un cuento con actividades al final. En los cuentacuentos lo hago interactivo. Los de ‘Ven a la Escuela de Magia’, de los que soy coautora, sí que son interactivos porque el lector es el protagonista. Tienen su propia historia, pero en cada capítulo hay alguna prueba. Ahí estaría la interactividad.

¿Qué busca con estos libros?

Al principio no buscaba nada, luego me di cuenta de que siempre intento transmitir valores o cosas relacionadas con los alumnos con los que estoy en mi día a día. Lo quiero hacer con su toque de magia y, también, un poco de diversión.

¿Tiene algún proyecto literario en un futuro cercano?

Mi próximo libro está en proceso de edición y, en principio, se publicará para marzo o abril. Será en solitario y es un conjunto de cuentos relacionados con el medioambiente.

Silvia Gimeno es también Maestra Novata. ¿Por qué decidió abrir esta cuenta de Instagram?

Durante la pandemia, descubrí cuentas de Instagram que compartían recursos educativos. Fueron mi salvación. Descubrí también Canva y Genially, y me planteé que yo podía hacerlo para ayudar a los demás con actividades que me eran útiles.

Con 19.000 seguidores, ¿se considera una influencer?

No. Lo que me interesa es que lo que hago le sirva a alguien, aunque, me gusta pensar que los profesores somos los influencer de los alumnos. Me encantaría ser una influencer para mis alumnos.

"Las herramientas que comparto son aquellas que he visto que a mis compañeros les sirven en el día a día"

En su día a día, es profesora en Jesuitas. ¿Los trucos que ofrece en las redes sociales los pone en práctica en sus clases?

Todo lo que comparto lo he usado, lo voy a usar o lo hago en clase. Las herramientas que comparto son aquellas que he visto que a mis compañeros les sirven en el día a día y me planteo que pueden ser útiles para el resto de la comunidad educativa.

Da clases de inglés, alemán y asignaturas bilingües. ¿Considera importante el aprendizaje de idiomas?

Soy muy friki de los idiomas. Empecé estudiando alemán y luego inglés, que me resultó más sencillo. Cuando aprendes idiomas, te das cuenta de dos cosas; lo primero, que los necesitas porque el mundo está más conectado. Lo segundo, aprender una lengua es también aprender la cultura y esto te ayuda a entender mejor a las personas que lo hablan. Así se evitarían muchos conflictos que tenemos en la actualidad.

Colabora en el taller sociolingüístico del programa de altas capacidades de Jesuitas. ¿Cómo afronta este reto?

Estoy en el taller sociolingüístico del Espacio Velero, que es el espacio de altas capacidades de Jesuitas, por mi vínculo con los libros. Este curso vamos a llevar a cabo un programa de audiolibros y una fábrica de cuentos. Es un reto dar apoyo a estos alumnos, porque muchas veces están abandonados. Siempre tendemos a ayudar más a los que tienen dificultades.