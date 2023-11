Regalos originales: la colección cápsula de diez imaginativas marcas de Aragón

La Navidad es tiempo de solidaridad y de hacer regalos. La oenegé zaragozana Believe in Art une esas dos circunstancias en una original propuesta que el pasado miércoles presentó en los talleres de grabado de Tintaentera en la capital aragonesa. Se trata de una colección cápsula de diez piezas en las que la entidad apuesta por dos de sus ejes principales: el arte y la creatividad local.

Believe in Art se dedica a humanizar hospitales a través de intervenciones de pintores, fotógrafos, collagistas o ilustradores, en un mano a mano con los equipos médicos. El objetivo es no solo hacer las estancias de los enfermos más agradables, sino también contribuir a la salud en general, física y mental (también de los acompañantes) con entornos menos agresivos, estresantes o percibidos como amenazantes.

En esa línea, con lo estético por bandera, Believe in Art ha seleccionado diez marcas aragonesa muy variadas, para idear otros tantos productos basados enintervenciones en diversos centros, emparejando a artistas y firmas.

El resultado es una original y exclusiva colección cápsula con diez propuestas de regalo que ya pueden adquirirse. El mecanismo es tan original como los regalos: se realizan por encargo una vez se soliciten a través de la página web de la oenegé en una preventa especial que ya ha empezado en https://believeinart.org/be-market.

En este catálogo de regalo pueden encontrarse ideas para todos los gustos. Literalmente. Son estos.

Pasteles pintados a mano

La pastelería artesana Mary Bakes se inspira en el limonero de aires sicilianos creado por Lina Vila que anima la sala de lactantes del Hospital Clínico de Zaragoza. Los dulces están pintados a mano.

Creación de Alme Organic para Believe in Art basada en el mural de Beatriz Pellés. Gabriel Martinez Rivas

Olor a bosque

La marca cosmética artesanal Alme Organic, que se fabrica con aceite de los almendros familiares de la dueña en Alfamén, propone una vela aromática inspirada en el mural de Beatríz Pellés en la planta de Cirugía Pediatrica del Hospital Materno Infantil de Zaragoza.

Creación de Artesanía Aliaga para Believe in Art basada en el mural de Lorena Domingo. Gabriel Martinez Rivas

Las cuatro estaciones en cerámica

Seguimos en un bosque, esta vez el creado por la pintora Lorena Domingo en el mismo lugar que el anterior. Un espacio inventado y algo mágico que ha servido de base a Artesanía Aliaga para elaborar dos piezas exclusivas de cerámica.

Las alpargatas de Casa Alfaro para Believe in Art basadas en la obra de Cristina Silván. Gabriel Martinez Rivas

Alegres alpargatas

Las formas geométricas y alegres de Cristina Silván para el area de lactantes del Hospital Clínico funcionan a la perfección como base inspiradora de estas alpargatas unisex que propone Casa Alfaro, uno de los referentes de este calzado hecho a mano en Aragón y en España.

Creación de DCuero para Believe in Art basada en el mural de Javier Hernández. Gabriel Martinez Rivas

Un sentido homenaje

Fallecido recientemente, DCuero ha querido hacer un homenaje al autor del mural del Clínico que lo inspira, Javi Hernández, con este bonito y elegante sombrero lleno de detalles.

Creación de El Buen Jardinero para Believe in Art basada en el mural de María Ortega. Gabriel Martinez Rivas

Un jardín para el refugio

La floristeria de estilo alemán El Buen Jardinero trabaja el concepto de 'refugio' que aprecian en el mural de María Ortega en la sala de neonatales del Clínico.

La lámpara de Elenna Lucia para Believe in Art basada en la obra de Prado Vielsa. Gabriel Martinez Rivas

Un rayo de luz

Son muchas las conexiones que la decoradora Elenna Lucia estableció con la intervención de Prado Vielsa en la planta de Pediatría del Clínico. Ella está especializada en el diseño de lámparas y la artista tituló su obra 'Cartografía de la luz'. Elenna ha transformado el 'chispazo' en una lámpara espectacular, blanca y azul, como la obra de la artista.

Natalia Perezgrueso de La Venticatorce sobre un mural para Believe in Art de Marta Sánchez. Gabriel Martinez Rivas

Plantas bordadas

La sala de acompañantes de la planta de neumología del Clínico cuenta con el arte botánico de Marta Sánchez Marco. En él se ha inspirado otra artista, en este caso bordadora, La Venticatorce, para elaborar unos exquisitos bastidores.

The Girl and the Dog sobre un mural para Believe in Art de Ana Sánchez. Gabriel Martinez Rivas

Un trocito de oriente

El aire oriental que la artista Ana Sánchez imprimió al Hospital de Día de Salud Mental de Calatayud ha inspirado a la firma joyera The Girl and The Dog para este collar tan original como ponible y combinable.

Vonlippe ha creado esta prenda para Beñieve in Art sobre un mural de Jesana Motilva. Gabriel Martinez Rivas

Destinadas a entenderse

No es casualidad que una firma joven de diseño como VonLippe se encontrara en esta propuesta con otra joven ilustradora devota de la moda y las tendencias, Jesana Motilva. Ambas se unen para dar forma a este original prenda llena de color y del estilo de ambas.

