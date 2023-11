El Festival Diversario de Huesca calienta motores con la inauguración de 'Miscelánea'

Más de cuarenta obras entre pinturas y esculturas conforman la exposición 'Miscelánea', con la que arranca el 4º Festival de Creatividad y Discapacidad Diversario, que tiene lugar en Huesca del 15 al 19 de noviembre. Las muestra, en palabras de su comisario, Alejandro Santolaria, es "un reflejo de la sociedad. Un conjunto de obras diversas muy interesante. Diferentes entre sí, como las personas". Está organizado por Cadis Huesca y se enmarca en el proyecto Huesca más inclusiva.

'Miscélanea' (mezcla de cosas diversas, aquello que presenta elementos 'e diferentes características o tipos) tiene un hilo conductor muy claro, que es la diversidad. Con ella se quiere constatar, además, el hecho de que "el arte no hace distinción alguna entre las personas". Las herramientas creativas, los pinceles, las pinturas, los cinceles, no hacen distinción entre quién lo está utilizando. "No juzgan y son canales de comunicación, vehículos que convierten en tangibles los sentimientos y la creatividad de quien crea” afirma el comisario de la muestra y responsable del Taller de arte de Asapme Huesca.

La exposición, formada por obras procedentes de autores y autoras oscenses aficionados, consagrados y emergentes, supone también una puesta en valor de estos artistas, ávidos de conseguir espacios expositivos en los que mostrar su trabajo a la ciudad. "Es una manera de reivindicar lo bueno que tenemos en casa", apunta Santolaria.

La inauguración tiene lugar este viernes 10 de noviembre a las 18.30 en un acto abierto al público en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner, donde la muestra permanecerá hasta el 26 de este mismo mes.

La directora del Festival, Elena Gómez, ha señalado que con 'Miscelanea' se abre el espacio de encuentro en torno a la cultura inclusiva que es Diversario.

"Damos el pistoletazo de salida a una edición explosivamente participativa, de la mano de más de cien artistas con y sin diversidad funcional", ha indicado. "Es una ocasión única para disfrutar de exposiciones de pintura y escultura, música coral, rock, rap, improvisación musical y poética, teatro social, microteatro, danza de laboratorio o danza-teatro", ha añadido.

El 4º Festival de Creatividad y Discapacidad Diversario se inaugura el 15 de noviembre, a las 11.00 en la Diputación Provincial de Huesca. El día 17 se celebra el 'Encuentro de experiencias en torno al arte, la creatividad y la discapacidad', en el cual se pueden hacer las inscripciones hasta el 14.

Diversario se enmarca en el proyecto Huesca más inclusiva, promovido por el Ayuntamiento de Huesca, la Fundación 'la Caixa' a través de CaixaBank, el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca y Cadis Huesca (Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad) y cuenta con la colaboración de Avanza y AWS InCommunities, un programa de Amazon Web Services que apoya iniciativas innovadoras para la comunidad en las regiones donde construye y opera su infraestructura global, como Aragón.