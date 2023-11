Pop de cámara para culto de fieles

La agenda de conciertos zaragozana no da tregua y buen ejemplo de ello es que en solo una semana han pasado por la ciudad cuatro espléndidas propuestas de procedencia foránea: Sunny War, Joel Sarakula, Pokey Lafarge y, como remate dominical, The Magnetic Fields, quizá el nombre más destacado –a nivel de historial y prestigio– de todos ellos. Y el mes de noviembre se presenta muy rico y variado en ofertas; aún habrá quien se queje...

Bajo la batuta de Stephen Merritt, The Magnetic Fields llevan más de tres décadas significándose como una de las bandas más singulares del indie pop americano. En la Oasis, y en formato acústico de marcado tono intimista, repasaron cerca de 30 canciones abarcando toda su discografía; piezas muy breves, generalmente en torno a los dos minutos, a menudo impregnadas de ironía y humor cáustico, que reflejan el particular universo de Merritt.

Con una preciosista instrumentación a base de guitarras, ukelele, cello y teclados, más las voces de Merritt y de Shirley Simms, su música se mueve de manera bizarra entre el pop y el folk, con algunas pinceladas de sintetizadores de regusto ochentero y devaneos diversos, como una curiosa aproximación a la guajira en ‘Desert island’. Con la profunda voz de barítono de Merritt como hilo conductor, canciones como ‘Kiss me like you mean it’, ‘The day the politicians died’, ‘The book of love’, ‘Papa was a rodeo’, ‘Quick’, ‘All the umbrellas in London’ o’ Take ecstasy with me’ hicieron las delicias de sus adeptos.

Porque, todo hay que decirlo, para disfrutar plenamente de The Magnetic Fields hay que ser devoto de la banda; su concepto del pop no entra alegremente por los oídos, ni mucho menos. El domingo en la Oasis quizá no había la cifra de público que cabría esperar, pero la inmensa mayoría participaban del culto con el entusiasmo de los creyentes.