El libro de Indiana Jones que "debería estar en un museo"

El personaje de Indiana Jones, basado en una idea de George Lucas y Philip Kaufman, ha marcado durante más de 40 años a toda una generación de espectadores que ha crecido viendo las películas de este popular arqueólogo. Todo comenzó en 1981, con el estreno de ‘En busca del arca perdida’, y continuó con los títulos ‘El templo maldito’ (1984), ‘La última cruzada’ (1989), ‘El reino de la calavera de cristal’ (2008) y ‘El dial del destino’ (2023), última entrega que todavía se proyecta en cines y está disponible en alquiler en varias plataformas.

Además de los filmes en la gran pantalla, las aventuras de Indiana Jones también han llegado a la televisión, los videojuegos y el mundo del cómic, entre otros formatos. Y ahora todo ello re reúne y se detalla con precisión en ‘Indiana Jones. La aventura tiene un nombre’ (Diábolo Ediciones), el nuevo libro del escritor y divulgador cinematográfico Francisco Javier Millán (Zaragoza, 1975), un libro que constituye una completa guía de todo lo referente a este héroe con abundante información sobre los orígenes del personaje, localizaciones, detalles y curiosidades de los rodajes o la banda sonora, entre otras cuestiones. Es el volumen más completo hasta la fecha, una joya para fans incondicionales de Indiana Jones que, parafraseando al propio personaje, «debería estar en un museo»

Millán, autor de textos sobre cine de los 80 como ‘Generación Goonies’, ‘Galaxia Lucas’, ‘Los Goonies nunca dicen muerto’, ‘Karate Kid & Cobra Kai: dar cera, pulir cera’ y ‘Gremlins: nunca les des de comer más allá de la medianoche’, tenía escrito esta nueva obra antes del estreno de la película ‘Indiana Jones y el dial del destino’, pero decidió esperar a publicarla para dedicarle un capítulo a esta reciente entrega, en la que el actor Harrison Ford ha encarnado por última vez a Indy, con la intención de que fuera lo más completa posible.

El escritor y divulgador cinematográfico Francisco Javier Millán HA

La quinta película de Indiana Jones ha reconciliado a los fans de la saga tras la irregular ‘La calavera de cristal’. «‘El dial del destino’ me llegó a emocionar porque estás frente a la despedida de un gran amigo con el que has vivido aventuras a lo largo de tu vida. Desde que vi ‘En busca del arca perdida’, en el reestreno que hicieron en 1986 en los Multicines Buñuel de Zaragoza, este personaje lleva acompañándome más de 30 años. Ha sido fundamental en toda mi formación, mi vocación cinematográfica, en todo», afirma Millán.

Sobre las críticas negativas que ha recibido ‘El dial del destino’, además de no haber sido uno de los grandes taquillazos del año, Millán señala que «se lanzaron titulares un tanto ofensivos, sobre todo en internet, pensando más en el ‘clickbait’ que en realizar un análisis serio, con frases como “Harrison Ford está echo polvo”, “le pesan los años...”. El público creyó que era un fracaso y dejaron de ir a ver la película a las salas».

El joven Indy

En el libro también tiene una presencia destacada la serie de televisión ‘Las aventuras del joven Indiana Jones’, «un proyecto que para George Lucas fue muy querido en el momento en que se hizo, en los años 90. Para él, supuso explorar otro formato diferente e incluso aplicó en los episodios algunos de los efectos digitales que luego utilizaría a lo grande en las precuelas de ‘Star wars’», explica.

Las aventuras de Indy también dieron el salto a los videojuegos con ‘Indiana Jones and the fate of Atlantis’, «considerada por muchos como una de las mejores aventuras gráficas que se han hecho nunca. Y luego existe todo ese universo expandido de novelas y cómics que considero como obras menores, pero que también tenían que estar en el libro porque me consta que mucha gente ha seguido al personaje en estas otras aventuras», añade.