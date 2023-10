La maravillosa aventura musical y humana de la Orquesta 'Reino de Aragón' en la China más moderna

“Los chinos sienten un gran interés y una gran curiosidad por el patrimonio europeo en general. Desde la música al arte. Y tengo la sensación de que nos miran con mucho más respeto que nosotros a ellos e incluso que nosotros a nosotros mismos. En cierto modo, nos quieren, nos valoran, e incluso nos veneran, y no debemos olvidar que ellos tienen una riquísima cultura milenaria”, dice Sergio Guarné, director gerente de la Orquesta 'Reino de Aragón' y trompetista, que ha vivido como muchos de sus compañeros uno de “las aventuras más maravillosas de mi vida”: ha realizado con 61 personas, de ellas 59 músicos, una gira de 48 días por China (desde el 18 de julio hasta el 5 de septiembre), que se tradujo en 27 conciertos en otras tantas ciudades, más bien macrociudades de creación reciente, del país. De todo ello ha ido dando noticia Heraldo.es.

“Este ha sido mi cuarto viaje a China, pero esta es la gira más larga de una orquesta española por un país moderno, que ama la cultura, que posee unas infraestructuras impresionantes, que cultiva una arquitectura espectacular y que tiene la facultad de levantar en muy poco tiempo cualquier edificio. Nosotros no vimos la China comunista, la agrícola, la tradicional, sino la China moderna y consumista”, insiste.,

La Orquesta ‘Reino de Aragón’ ha estado dirigida por un hombre sensible y carismático como Ricardo Casero, que posee incluso talante teatral para conectar con diversos públicos, desde niños de 3 a 7 años, “una veces tranquilos, otras activos, incluso ruidosos”, hasta gente de mayor edad. “Insisto: ha sido una experiencia fantástica. Ricardo se implica y es muy entusiasta y cercano. Hemos dado trabajo a los músicos, hemos podido pagar la Seguridad Social, las nóminas, los viajes y las estancias. Nos decían que ninguna orquesta europea había hecho una gira tan larga. Hemos presentado un repertorio sinfónico-lírico, con arias de ópera muy conocidas y fragmentos de piezas famosas, muy variadas. Y hemos contado con cuatro voces: las sopranos Federica di Trapani y Marta Heras, y los tenores David Esteban y Stefan von Koch”, señala.

El Opera House de Zhuhai con un retrato colectivo de la ORA. Ricardo Casero, el director, de negro en el centro. Archivo ORA.

La idea de este viaje surgió hacia 2018. De pronto, tras haber oído algunas piezas, desde el Policy Theatre Company de China, “algo semejante a una dirección general de Cultura del país, nos escribieron y nos dijeron que tenía interés en contratarnos. Algún tiempo después todo ha podido hacerse. Hemos contado con un presupuesto de 600.000 euros: China aportó 540.000, y en Aragón hemos reunido alrededor de 60.000 con ayudas concretas del Auditorio de Zaragoza (la ORA es una de las orquestas estables del Auditorio), Aragón Exterior y Zaragoza Turismo”. Dice Guarné que ofrecían siempre el mismo concierto y que, “por el éxito, dado que nos trataban como a estrellas de rock y no exagero en absoluto”, hubo que cancelar las sesiones de firmas de autógrafos.

"Lo único que no hemos podido tocar ha sido música española porque los derechos de nuestra música son muy caros, incluso se trata de Isaac Albéniz o Manuel de Falla. Eso sí, el compositor C. Lizondo creó una pieza ‘Hola Ni-hao’, que hemos usado a modo de despedida”, dice Sergio Guarné.

“Había sesiones que duraban mucho más de una hora. Querían que les firmásemos carteles, programas de manos, querían hacerse selfi, querían fotos firmadas. Como se ve era algo absolutamente emocionante. A veces no se conectaba con tanta facilidad, parecía que el pueblo era más frío, que se aislaba, pero lo cierto es que cuando vibraba, y sucedía a menudo, se producía esa alquimia soñada por cualquier instrumentista. China no estaba desconectada de la música. Al contrario. No hay más que ver a grandes pianistas como Lang Lang o Yuha Wang, que han estado en Zaragoza y son reconocidos en todo el mundo”.

Explica Sergio Guarné que se desplazaban de ciudad en ciudad en autobús, cuando las ciudades estaban entre dos y cuatro horas de distancias, también en tren y en avión. Estuvieron, entre otros lugares, en Chon King, la ciudad más poblada, con 32 millones, en Macao, Shanghái (con 26 millones), Hong Kong, hasta en Mongolia. “La infraestructura no era fácil y menos en un país extranjeros, pero contamos con apoyos -cuatro profesionales- para la logística de las comidas, los hoteles, los desplazamientos, y las traducción y el contacto con las salas. Y nosotros llevábamos nuestro 'tour manager'”.

El Gran Theatre de Weifang. En él, la ORA ofreció su repertorio variado de arias de óperas y piezas sinfónicas. Archivo ORA.

Guarné hace aquí un apunte: “Hemos actuado en teatros y salas increíbles, sofisticados, de gran belleza, de espléndida sonoridad. En China hay muchas macrociudades (nacidas en 1980, 1990, 1997, de crecimiento muy progresivo) y tienen teatros impresionantes: un circuito de más de 80 salas con escenarios espléndidos. “Tocamos a los clásicos, desde luego, a Verdi, Donizetti, Bizet, Strauss, Offrenbach, Beethoven, Ígor Stravinski, Mozart, y muchos otros, y la gente disfruta mucho. Lo único que no hemos podido tocar ha sido música española porque los derechos de nuestra música son muy caros, incluso se trata de Isaac Albéniz o Manuel de Falla. Eso sí, el compositor C. Lizondo ha creó una pieza ‘Hola Ni-hao’, que hemos usado a modo de despedida”.

La Orquesta ‘Reino de Aragón’, fundada hace doce años, ha ofrecido más de 200 conciertos en 60 ciudades de ocho países del mundo. Ha participado en 60 producciones, posee cinco grabaciones registradas y más de 200.000 personas han oído sus conciertos. Y pronto, muy pronto, Ricardo Casero celebrará su primera década al frente de la orquesta. "Tanto desde Aragón como desde otros lugares de España hemos recibido numerosas felicitaciones. Acabo de actuar en el Teatro Real de Madrid y todo el mundo me felicitaba y quería saber cómo había esta cita", concluye Sergio Guarné. Resultó "la consumación de un sueño". Las fotos hablan por sí solas. Y solo una pequeña parte.

Ricardo Casero, director y gran animador de la gira, ya lleva una década al frente de la ORA y ha adquirido vivienda en paisajes aragoneses. Archivo ORA.

El Poly Grand Theatre de Nanjing. Sobran las palabras: parece un futurista escenario de fantasía. Archivo ORA.