Arte en las carreteras secundarias

Los más viejos del lugar aún recordamos el concierto de The Dream Syndicate en la sala En Bruto, allá por los años 80; desde entonces, Steve Wynn ha visitado Zaragoza en numerosas ocasiones, solo o en compañía de otros (y en el Luna Lunera de Sos junto a Peter Buck de REM, en Baseball Project), y siempre ha dejado a su paso la sensación de ser -además de un tipo afable que se esfuerza por comunicarse en castellano- uno de los grandes del rock americano, por más que su larga carrera haya transcurrido más por carreteras secundarias que por las autovías de la fama y el estrellato.

El jueves, en el Rock & Blues Café, el músico californiano volvió a deleitar a la parroquia, esta vez con el único acompañamiento de sus guitarras acústicas. Wynn no necesita más para armar un delicioso concierto, que inició revisando piezas mayores del repertorio de Dream Syndicate como ‘The days of wine and roses’ o ‘Medicine show’, para continuar con canciones de todas sus etapas como ‘Tears won’t help’, ‘Carolyn’, ‘Fernando’ (del citado Baseball Project), ‘When you smile’ o ‘There will come a day’, entre otras.

Invocando de vez en cuando los espíritus de Johnny Cash o Bob Dylan, luciendo siempre el sello personal de un artesano entregado con pasión a su oficio, haciendo un comedido uso de ‘loops’, bajándose a cantar entre el público, Steve Wynn nos hizo olvidar la desapacible noche impartiendo una lección sobre el arte de las pequeñas cosas. Música de apariencia sencilla y sin alharacas, pero hecha desde el talento y el corazón.

steve wynn **** Músico: Steve Wynn. Gira: Solo Acoustic Tour. Artista invitado: Germán Salto. Jueves, 19 de octubre de 2023. Blues & Rock Café, Zaragoza.

Como complemento perfecto, abrió la velada el madrileño Germán Salto, también en solitario, alternando composiciones propias como ‘Arder, humo y desaparecer’ con alguna versión más bien sorprendente, como una de Mike Nesmith, componente de The Monkees. En fin, que mereció la pena desafiar a la lluvia.