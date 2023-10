La ermita de Salas de Huesca pasa con éxito las pruebas con láser para borrar los grafitis

Más de dos años después de que vandalizaran con grafitis la ermita de Nuestra Señora de Salas y de la Huerta, del siglo XIII de estilo románico y una de las más veneradas de Huesca, los alumnos de la Escuela Superior de Conservación de Bienes Culturales (Escyra) ha testado con éxito un sistema láser para intentar eliminar las pintadas que afean la fachada y los contrafuertes.

La Cofradía de Salas, con recursos muy limitados, llamó a las puertas de la Escuela para buscar un método fiable y también lo más barato posible que permitiera borrar cuanto antes estos grafitis en este templo declarado Monumento Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural.

Los estudiantes de 3º y 4º de las especialidades de Pintura y Escultura se desplazaron recientemente hasta la ermita para hacer unas pruebas piloto. Acompañados por los profesores de taller, testaron el sistema de ablación láser o de desincrustación fotónica y otros métodos como geles fluidos, geles rígidos preformados y una proyección de solución hidroalcohólica.

Según Guillermo Torres, profesor de taller y jefe de departamento, los grafitis que presentan más dificultad son los de la fachada ya que al ser de color blanco, no refleja la luz por lo que no responde al láser. Ante ello, probaron sobre la marcha con una acción mecánica sencilla, aunque cree que al final se podrían decantar por un sistema de geles absorbentes que extraigan la pintura sin necesidad de recurrir a esa acción sobre la superficie de la piedra. Mientras, las pintadas de los laterales son más sencillas al ser de color negro. Con todo, deja claro que todas las pruebas fueron "un éxito porque no detectamos cambios de color ni sobre la superficie de la piedra".

Este profesor remarca que el sistema láser se emplea de forma bastante habitual en tareas de conservación sobre soportes pétreos. En su caso, lo han llegado a utilizar incluso en otros porosos como la madera cuando está desnuda de policromía. "La Escuela hizo una inversión muy grande para la compra del equipo y lo usamos bastante porque, además, pensamos que desde el punto de vista de la formación es básico ya que los restauradores lo emplean muy a menudo", afirma.

Los estudiantes de la Escuela de Conservación y Restauración realizaron las pruebas de láser sobre las pintadas que afean uno de los laterales de la ermita de Salas de Huesca. Escyra

Guillermo Torres está elaborando ahora un informe con los resultados de esta batería de pruebas para trasladarlo a la Cofradía de Salas y que, a su vez, lo envíe a la Comisión Provincial de Patrimonio, que en última instancia es la que tiene que dar el visto bueno antes de poder acometer la intervención definitiva. Una vez que se apruebe, organizarán una campaña de trabajo exclusiva "que será rápida", calcula.

La Cofradía solicitó en su día colaboración al propio Ayuntamiento de Huesca para limpiar estos grafitis, pero desde el anterior equipo de gobierno de PSOE argumentaron que en las propiedades particulares deben ser los dueños quienes asuman el borrado y que, además, requieren tratamientos especiales de los que carecen las brigadas municipales.

El Obispado tampoco ha actuado en este tiempo ya que consideran que había otras prioridades como eliminar los problemas de humedades y de filtraciones de la cubierta de la sacristía, consolidar unos contrafuertes de la fachada sur, o reponer la sillería tanto de las jambas sobre las que apoya el arco de medio punto de la cabecera como de unas aspilleras. La falta de presupuesto ha obligado a posponer otras actuaciones también necesarias como arreglar unas goteras que hay en unas bóvedas del crucero, acabar de reponer la madera de la cubierta del pórtico exterior o restaurar también la sillería de piedra de las partes bajas.