Aitana monopoliza la cena de nominados de los premios Los40 Music Awards 

Ni siquiera el anuncio de la presencia de Shakira en la futura entrega de Los40 Music Awards el próximo 3 de noviembre ha evitado que otro nombre haya monopolizado este martes la tradicional cena con la que la emisora musical de mayor audiencia en España suele desvelar sus nominados: Aitana.

La artista catalana lo ha hecho por partida doble, ya que su música se ha impuesto en el mayor número de categorías nacionales, seis, una más que Lola Índigo, y porque las críticas en torno al tono más sensual de su nuevo disco y de la gira han dominado igualmente las conversaciones desde la misma alfombra roja de acceso al Florida Park de la capital.

"Esta es una polémica que nunca tendría que haber existido", ha lamentado ella ante la prensa allí congregada, "sorprendida con todo lo que ha pasado" pero en definitiva "muy feliz" por cómo sus seguidores han seguido llenando sus conciertos.

Aitana ha considerado que este tipo de hechos "demuestra cómo está la sociedad actual". "Me da un poco de miedo, pero al mismo tiempo ha salido mucha gente a defenderme hasta el punto de que yo no he tenido que decir nada", ha destacado.

Una de sus defensoras más fervientes en este sentido ha sido su excompañera en OT2017, Lola Índigo, quien ha citado el agravio comparativo de que hace unos años todo el mundo bailara y cantara sin problema "hasta en comuniones" un tema como 'Pepas' de Farruko, cuya letra dice: "To' el mundo en pastilla' en la discoteca".

"¿Podemos hacer apología de las drogas y de la violencia pero no expresar libremente nuestra sexualidad, que es lo más natural del mundo? Siendo sexy no ha ofendido a nadie", ha argumentado la granadina en esta cena en la que ha sido unánime el apoyo a Aitana.

Así, Chenoa, "muy contenta y nerviosa" porque el 20 de noviembre se estrenará como presentadora de 'Operación Triunfo' ante "una muy buena cantera" de jóvenes artistas, ha defendido que "el arte es arte y cada uno lo expresa como quiere y en la etapa que vive".

"Todavía no estamos igualados con los hombres en situaciones como esta", ha señalado ante lo que considera críticas fruto del machismo, una palabra que también han citado otras asistentes, como Ana Mena, "flipada" para bien por esa coreografía tan criticada.

Para otra Ana, Ana Guerra, quien precisamente vivió uno de sus grandes éxitos junto a Aitana con el cántico feminista de 'Lo malo', "la culpa es de los ojos del que mira". "¿Por qué no se cuestionan las letras machistas que hacen los hombres hacia las mujeres?", ha protestado.

La cantante Chenoa posa en el photocall de LOS40 Music Awards" hoy martes en el Florida Park de Madrid EFE / Javier Lizón

"Yo también fui víctima de esto y lo que opino es que me parece una artista increíble en constante evolución a la que admiro mucho por su trabajo; lo que deberíamos hacer es disfrutar su arte y celebrarlo junto a ella", ha añadido Chanel, quien también fue muy censurada cuando presentó 'SloMo' a Eurovisión 2021.

Shakira será homenajeada

Después de dos años nómadas en los que emigró a Baleares, la cena de nominados de Los40 Music Awards ha vuelto a Madrid, y concretamente al Florida Park, catedral de tantos momentos míticos de la cultura popular como el del pendiente perdido de Lola Flores o la presentación musical de Miguel Bosé.

Durante la velada se ha conocido que Aitana con seis nominaciones y Lola Índigo con cinco se disputarán el premio en tres de las categorías más importantes, el de mejor artista, mejor álbum del año (por 'alpha' la primera, 'El dragón' la segunda) y mejor canción (por 'Los Ángeles' y por 'Tonto', respectivamente).

Precisamente la ganadora el pasado año de este galardón por su tema 'Música Ligera', Ana Mena, podría ser otra de las grandes reinas de la ceremonia, ya que aspira a cuatro premios, los mismos que el fenómeno urbano Quevedo.

El cantante Abraham Mateo posa en el photocall de LOS40 Music Awards" hoy martes en el Florida Park de Madrid EFE / Javier Lizón

Les siguen Abraham Mateo y Manuel Carrasco, con tres candidaturas en categorías como mejor artista en directo, mientras que David Bisbal podría alzarse con el triunfo en dos de ellas, incluida la de mejor artista.

También en la cena se ha desvelado que Shakira será reconocida en la gala como icono global de la música al recibir uno de los premios honoríficos de esta edición, los llamados Golden Music Awards.

En el año de su renacimiento musical, la colombiana aspira a otros cuatro premios, todos en la categoría global latina, empatada con el un trío de ases argentinos: Duki, María Becerra y Bizarrap.

No obstante, por encima tendrán a los colombianos Feid y Manuel Turizo, nominados en seis categorías, así como a su compatriota Karol G, nominada en cinco, las mismas que los puertorriqueños Ozuna y Myke Towers.

Será una edición en la que se estrenarán nuevos galardones: mejor artista revelación urbano en la categoría España y mejor colaboración urbana y mejor canción urbana en la latina.

Por último, lideran la categoría internacional las estadounidenses Taylor Swift y Miley Cyrus, el británico Sam Smith y la vigente campeonea de Eurovisión, la sueca Loreen, todos candidatos a tres premios, incluido el de mejor artista, al que igualmente optan Dua Lipa y Olivia Rodrigo.

El 3 de noviembre el Wizink Center será la sede de otra ceremonia bien nutrida en cuanto a actuaciones: Camilo, Aitana, Vicco, Ana Mena, Loreen, Emilia, Nil Moliner, María Becerra, Lola Índigo, Álvaro de Luna, Abraham Mateo, Ozuna, Álvaro Soler y Tom Odell son solo los primeros nombres de un cartel "que todavía guarda muchas sorpresas".