Gozando en la frontera

Broche perfecto para la atractiva programación de las fiestas en el Jardín de Invierno: Calexico, esa personalísima banda de Tucson que lideran Joey Burns (voz y guitarras) y John Convertino (batería), ofrecieron un espléndido concierto que encandiló a devotos y profanos, exhibiendo una inagotable variedad de registros que dibujan un imaginario y fronterizo territorio sonoro entre el desierto de Arizona y México, combinando el rock y los aires de mariachi, la cumbia norteña y el spaghetti western, los ambientes crepusculares y la fiesta latina.

Y lo hacen mostrando un elevadísimo nivel instrumental, así como versatilidad multitarea: Jacob Valenzuela tan pronto toca la trompeta como la guitarra o canta, Martin Wenk se alterna entre la marimba, la trompeta o el acordeón, Sergio Mendoza entre los teclados y el bajo, Brian Lopez con la guitarra, el bajo y la voz. Solo Burns y Convertino –un baterista de precisión matemática y sin aspavientos, que nunca da un golpe o un redoble de más- permanecen fijos en sus puestos, aglutinándolo todo.

Calexico ***** Componentes: Joey Burns, voz y guitarras; John Convertino, batería; Brian Lopez, guitarra, bajo y voz; Sergio Mendoza, teclados y bajo; Jacob Valenzuela, trompeta, guitarra y voz; Martin Wenk, trompeta, marimba, acordeón y voz. Grupo invitado: Los Reyes del Joropo. Gira ‘Feast of wire 20th anniversary’. Sábado, 14 de octubre de 2023. Jardín de Invierno, Zaragoza.



Comenzaron su actuación reviviendo su álbum ‘Feast of wire’, del que ahora celebran su vigésimo aniversario, con piezas como ‘Sunken waltz’, ‘Quattro’, ‘Black heart’, ‘Pepita’ o ‘Not even Stevie Nicks’, para de repente enlazar con una inesperada versión de ‘Love will tear us apart’ de Joy Division. En ‘Then you might see’ tres guitarras eléctricas trenzadas con brillantez, sin que ninguna se superponga a las demás, cabalgan hacia la nada. Con ‘Cumbia de donde’ el asunto se disparó hacia el baile latino, y así siguió con sendas relecturas de ‘Vagabundo’ (Los Panchos) y la popular cumbia ‘Cariñito’.

Temas ya clásicos de la banda como ‘Alone again or’ (Love), ‘Crystal frontier’ o ‘Gúero canelo’ (con guiño a Manu Chao) cerraron una velada en que Calexico se reafirmó como uno de los nombres diferenciales del rock americano del siglo XXI.