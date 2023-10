Un muro de 40 metros aguarda en Nueva York la obra de diez artistas aragoneses

Juan Dies regresó el pasado verano de su residencia artística en Nueva York con la espinita clavada de no haber podido mostrar en la calle su producción artística. El zaragozano, especialista en artes visuales, consiguió luz verde para reproducir un vinilo una de sus obras en un mural, pero –finalmente– por plazos y presupuesto le fue imposible.

Meses después, gracias a su perseverancia y al apoyo de espacios creativos como Mothership NYC y NoOsphere Arts, Dies trabaja en comisariar un muro anexo a su residencia artística, en el moderno barrio de Greenpoint, en el que se ha propuesto mostrar la obra de diez artistas aragoneses a partir del próximo mes de junio.

"Es una zona de Brooklyn moderna y con mucha animación, que queda a pocos metros de Williamsburg, el barrio ‘hipster’ por excelencia. El muro está en la calle Provost, tiene unos 40 metros de longitud y la propietaria de la nave donde se ubica la pared que intervendremos es Broadway Stages, empresa de contenidos de cine y televisión, que tiene más de 60 locales y colabora con las propuestas artísticas y sociales por todo Nueva York", explica Dies.

Dies tiene a su disposición el gigante muro de Greenpoint y ha decidido ‘abrirlo’ a distintos artistas gráficos aragoneses para que puedan mostrar su obra en la gran manzana. Aún no se ha iniciado el proceso de selección, que tutelará Sol Kjok, artista y directora de Mothership NYC. Lo que sí se están haciendo ya cálculos es de cuánta obra cabe (cada autor tendría unos 182 centímetros de alto por 240 de ancho) y qué resolución deberían tener los vinilos adhesivos para lograr la nitidez adecuada: unos 10 x 14.000 píxeles aproximadamente. Esta zona de Greenpoint es conocida por su profusión de arte urbano y "me enamora su legado industrial, en donde quedan integrados talleres mecánicos, empresas de carpintería o fabricación de ferralla con tiendas, bares, vinotecas, restaurantes… Se escucha el español en la calle y está a 20 minutos andando (o dos paradas de metro) de la sede del prestigioso MoMA PS1", explica Dies.

Dies, en Nueva York, durante su estancia en la residencia de artistas Mothership el año pasado. Heraldo.es

El presupuesto de la intervención ronda los 13.500 euros (las impresiones digitales y el montaje ya superan los 6.500) para los que el autor está buscando financiación. En un principio, cuenta con el compromiso de Aragón Exterior (Arex) de respaldarlo con fondos de sus proyectos culturales de 2024, pero también se está tanteando como ‘esponsors’ a grandes entidades y marcas aragonesas para ver están interesadas en anunciarse en Nueva York y si pueden aportar un granito de arena. También se llamará a las puertas del Instituto Cervantes, habituado a estas confluencias.

"Debería haber interés por dejar huella del arte aragonés contemporáneo en la capital del arte urbano que es Nueva York. La residencia Mothership, que promueve el proyecto, quiere hacer algo relevante, colorista e integrador para el barrio y busca, a través de esta iniciativa –casi de guerrilla e inspirada en el arte urbano– una manera creativa de conectar con la comunidad", comenta Dies, al tiempo que comparte su preocupación por aspectos técnicos como el laminado del adhesivo y la protección apropiada para estar a la intemperie. Aún es pronto –asegura– para contactar con los artistas que participarían, si bien Nieves Añaños e Itziar Cepero están elaborando una lista de nombres y se valora también la posibilidad de hacer un ‘open call’ para tal fin. "Yo estudié Turismo y llevo apenas diez años inmerso en el mundo del arte, pero para mí sería maravilloso poder hacer un proyecto así por Aragón".

Arte de guerrilla para cambiar el espacio urbano

«Una pequeña galería de arte contemporáneo aragonés al aire libre». Así se imagina Juan Dies el ‘Aragón Street Mural’, que es –de momento– el nombre provisional de su proyecto. Versado en el ‘art guerrilla’ (algo que define como "una técnica para divulgar ideas, captar la atención de temas sociales y hacer del espacio urbano algo que comunique"), la obra de Dies entremezcla el diseño gráfico con las animaciones visuales. Parte de su producción se ha podido ver en el zaragozano centro Etopia o en la llamada ‘pantalla del sol’ en el ‘Azkuna Zentroa’ de Bilbao. Hasta la capital vizcaína el zaragozano llevó un juego de cubos divididos en otros nueve pequeños prismas en movimiento. Un año después, en 2019, presentó ‘Allegro Bárbaro’, una exposición, en la que creó un vídeo inmersivo de 180 grados, junto al que desplegó su obra gráfica en un océano multicolor. Este año ha presentado su primer audiovisual ‘Precipitatto’ en Münster (Alemania) y Lisboa.

Alguno de los murales ya existentes en Greenpoint. Heraldo

Durante su reciente residencia en Nueva York, en la casa Mothership, su primer contacto con la comunidad artística fue una charla en la que explicó el porqué de su camino como artista, sus inspiraciones y su recorrido hasta la actualidad. «Más adelante, me ofrecieron la oportunidad de realizar un vídeo para el evento ‘We are nature, patterns of connection’, sobre textos de Fritjof Capra en NoOsphere Arts con música en directo. Las imágenes estaban rodadas en el Pirineo aragonés», explica.

Ahora sus desvelos se centran en trasladar la experiencia de los talleres de arte de guerrilla que tutela desde 2018 para «presentar en sociedad, a través de un gran mural, la obra gráfica de diez aragoneses contemporáneos», que vendrían acompañado también de una potente web.