Pa’l Pilar sale el ‘underground’

Afortunadamente, como decía un célebre torero, hay gente pa’ to, y aquellos ciudadanos que no disfrutan con las multitudes ni los eventos masivos de los festejos pilaristas disponen estos días de una variada oferta de música en vivo en las salas pequeñas. Es decir, que para el Pilar (también) sale el ‘underground’, con opciones apetitosas para los paladares selectos: solo hay que rebuscar un poco en la programación.

Con ese talante aventurero y descubridor huimos el viernes de Sabinas y Taburetes para asistir al debut en tierras españolas de Kendra Morris, cantante y compositora neoyorquina con marcada inclinación hacia la música de raíz afroamericana, que actuó en la sala Gorila –incluida en el programa Planeta Slap!– presentando su reciente quinto álbum, ‘I am what I’m waiting for’.

Kendra, con inequívoco aspecto bohemio de Brooklyn y enormes gafas a lo Mrs. Doubtfire, posee la virtud de salirse de las pautas convencionales y los caminos trillados para buscar nuevas formas de acercarse al soul y derivados (funk, r’n’b), combinando el gusto por los años 70 con una visión muy personal. Su voz y sus canciones pueden resultar un tanto sinuosas y esquivas, poco complacientes para el oído menos avezado; desde luego, no esperen escucharla en radiofórmulas o similares.

Acompañada por un competente trío de músicos (guitarra, batería y bajista/teclados), Morris dejó atractivas muestras de su personalidad sonora, aunque la primera parte de su actuación se vio lastrada por un sonido bastante deficiente, con su voz ahogada entre altavoces saturados. Pese a ello, piezas como ‘When I go to space’, interpretada casi a capella, ‘What are you waiting for’, ‘Nine lives’ o ‘Birthday song’ invitan a seguir la pista de esta cantautora que reformula los códigos de la música afroamericana con ese punto de experimentación característico de la escena neoyorquina.