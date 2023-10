María Oruña: “Hay un instinto salvaje en nosotros que queremos adormilar”

Después de llegar a más de un millón de lectores, la escritora gallega María Oruña regresa con ‘Los inocentes’ un libro en el que cada lector debe elegir quién lo es y que es atravesado por la venganza, porque “hay un instinto salvaje en nosotros que queremos adormilar”.

A su paso por Zaragoza, la narradora viguesa celebra que este libro se esté convirtiendo en uno de los favoritos entre sus misterios a los que cada vez se unen lectores más jóvenes, como celebra en una entrevista a Efe.

Por supuesto, a pesar de que es domingo, llaman a Valentina Redondo, que está a dos semanas de casarse y, al llegar al balneario, se encuentran ya los potenciales sospechosos. Como el lío es tremendo, hay varios fallecidos y no va a poder investigar ella sola, por lo que aparece la UCO (Unidad Central Operativa) o la UME (Unidad Militar de Emergencias).

Luego, por supuesto, está el universo propio de cada misterio que, en este caso, es la familia de las víctimas, porque hay algunos que no estaban en el Templo del Agua, entonces, se convierten automáticamente en los primeros sospechosos.

¿Cuál ha sido el principal reto en la escritura?Imprimir toda la velocidad que tiene, siendo coherente en la trama, sin que sea algo alocado o absurdo y, sobre todo, pergeñar qué habría sucedido de verdad en un crimen masivo así que nunca había sucedido y esperemos que no suceda nunca en España. Había sucedido en otros países, pero allí la legislación y los cuerpos de seguridad son diferentes. Entonces, todos los protocolos de los que me informé son los que se supone que tendría que haber seguido la policía y los forenses. Pero, claro, allí mi imaginación voló, porque no sabes qué podría suceder en la vida real.

En el ‘El conde de Montecristo’, todos estamos deseando que se escape Edmundo Dantes de la prisión para vengarse de los que le han destrozado la vida; ese es el momento genial. Pero no olvidemos que si él se venga y mata a alguien se convierte en un asesino. ¿Por qué su criterio moral vale más que el de otro asesino? Éstas son las preguntas que se van planteando a lo largo de la novela.

¿Qué tiene Cantabria en general y Puente Viesgo en particular para situar allí sus novelas?Como no soy de allí, cada vez que voy quizás no tengo la rutina de ver cosas determinadas. Mi mirada se posa más en lo excepcional allí. Entonces, me es muy fácil extraer historias inmediatamente. No sé por qué, pero cada vez que voy se me ocurre un crimen diferente. Es un poco raro…