'Vanity Mirror': inmersión en los 60 londinenses

Todos los años por estas fechas se repite la sempiterna cantinela de que a Zaragoza ya no vienen grandes figuras internacionales como antes. Más allá de que hoy en día eso resulta harto complicado, cabría alegar que semana tras semana nos visitan excelentes bandas foráneas, poco conocidas la mayoría de las veces, pero que mantienen muy alto el listón de la música en vivo en esta ciudad. Y que a menudo nos deparan gratas sorpresas, como fue el caso el viernes de los novísimos Vanity Mirror.

Se trata de una banda con un pie en Canadá -su cantante y guitarrista Brent Randall- y otro en Los Angeles -el baterista Johnny Toomey-, y que acaba de publicar su primer álbum, ‘Puff’, tras haber coincidido previamente en los californianos Electric Looking Glass. Aunque, viendo sus pintas y escuchando su música, más bien diríase que habían viajado en el túnel del tiempo desde el Londres de los años 60: parecían recién llegados de un paseo por Carnaby Street.

Vanity mirror **** Componentes: Brent Randall, voz y guitarra; Johnny Toomey, batería; Gijs de Jong, teclados y guitarra; Madeline, bajo 29 de septiembre de 2023, Sala Zeta, Zaragoza.

Y en este caso las apariencias no engañaban: su música es una inmersión en toda regla en aquellos años de ebullición londinense; por sus canciones van revoloteando ecos y aromas de Beatles, Kinks, Who, Pretty Things, Badfinger y demás clásicos británicos de la época, entre retazos psicodélicos, ejercicios de pop barroco, toques mod, pinceladas folkies. Mas estos Vanity Mirror tienen la virtud de esquivar el mimetismo con notable gallardía, construyendo sus canciones a golpe de solidez instrumental y estupendas melodías, escapando a menudo del rigor cartesiano de estrofa-estribillo.

Además de chispeantes composiciones propias como ‘Tuesday news’, ‘Dandelion wish’ o ‘Somehow you know’, terminaron de encender los ánimos de los presentes con sendas versiones de ‘They don’t know’, de Kirsty McColl, y ‘I think we’re alone now’, de Tommy James & The Shondells. Y nadie echó de menos a grandes figuras.