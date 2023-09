Broto: todo al color en el Paraninfo

José Manuel Broto, con 74 años y totalmente en activo, ha sido poco amigo de echar la vista atrás durante su larga carrera, la que le ha consolidado como primera referencia del arte contemporáneo aragonés en nuestros días Pero va a terminar este año habiendo mostrado dos retrospectivas: en primavera y con todo obras de este este siglo, la que protagonizó la reapertura del Museo Salvador Victoria en Rubielos de Mora , y ahora, desde mañana en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, otra en la que el arco temporal representado es mayor, se amplía hasta los años 90.

'Broto. El viaje 1994 -2022' va a ser una de las principales exposiciones que podrán visitarse en los días grandes de Zaragoza, en torno a las Fiestas del Pilar. En la presentación esta mañana en el Paraninfo, el pintor reconocía que enfrentarse a estas revisiones de su creación le había producido "un cierto schock', pero con resultados satisfactorios: "He visto que no me parece muy mal lo que he hecho".

El viaje al que alude el título de la muestra es, según quien ha ejercido de comisaria de la misma, Lola Durán, el que arte de Broto ha realizado "desde la oscuridad a la luz". Se puede apreciar fácilmente en la sala Saura, donde se exhiben acrílicos sobre lienzo: desde el titulado 'Las medidas IV', de 1994, todavía lóbrego e introspectivo, al muy colorista 'Relatos VII', de 2022. "En el recorrido se ve cómo en su pintura estalla el color. Broto lo revindica como hilo narrativo, con un gran poder sugestivo, como elemento constructivo", dice Durán, quien explicita que la abstracción es el otro fundamento de estas pinturas.

En la sala Goya, contigua, están dispuestas las obras, igualmente exuberantes, realizadas con herramientas digitales desde mediados de lo 90, plasmadas en papel y soportes metálicos, ejemplo de las nuevas posibilidades cromáticas y texturales con que experimenta. "Nos presenta una transcripción del mundo como él nos quiere contar. Nos muestra que construir un mundo mejor, más optimista, es posible", añadió la comisaria.

El propio artista (Zaragoza, 1949) asentía: "Lo fundamental para mí, es un elemento estructural de mis cuadros, es el color. Son colores brillantes porque son cuadros que respiran optimismo. Aunque no esté a la moda, yo creo que el mundo va a ir mejor".

Broto, que mantiene sus rutinas, yendo a pintar cada mañana, trabajando siempre de día, ha dicho, por otra parte, que no cree en el progreso del arte. "Viendo las salas policromadas de Altamira te das cuenta de que eso es inmejorable, es perfecto. 'Las meninas' de Velázquez son también perfectas, pero no las mejoran. Picasso tampoco lo mejora, pero hace obras perfectas".

Y en cuanto a lo que rodea a la creación, y en lo que se refiere a su tierra (en el año 1994 que marca el inicio de la exposición su pintura inauguraba la galería Fernando Latorre, en un momento de ebullición del arte contemporáneo en Zaragoza), lamentó el cierre de esta y otras salas, pero apreció que "sigue habiendo actividad, hay nervio y artistas interesantes".

En el catálogo de la exposición hay un texto introductorio y otros poéticos firmados por Antón Castro. Lola Durán aporta, fruto de sus entrevistas con José Manuel Broto, un recorrido por todos los talleres donde ha trabajado este premio Nacional de Bellas Artes y Aragón-Goya: desde el primero en la zaragozana calle de Santa Isabel en 1969, o los de las calles Las Armas y San Antonio María Claret, a los de Barcelona, París, Montevideo y Mallorca, donde reside hace años. Lo que se ve en el Paraninfo es creación de estas tres últimas ciudades.

'Broto. El viaje 1994-2022' se nutre con aportaciones de varias galerías, el Museo de Teruel, colecciones particulares y la del propio artista. Ha sido presentada por la vicerrectora de Cultura y Proyección social, Yolanda Polo. El rector, José Antonio Mayoral, presidirá la inauguración de este miércoles. Podrá visitarse hasta el 17 de febrero del próximo año, de lunes a sábado y de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00..