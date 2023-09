El Gobierno de Aragón suspende la Temporada de Música y Danza por falta de presupuesto y documentación

No habrá este año Temporada de Lírica y Danza a cargo del Gobierno de Aragón. Así lo anunciaba este viernes el director general de Cultura, Pedro Olloqui, alegando "cuestiones administrativas y presupuestarias". Administrativas, porque a la llegada del nuevo equipo al departamento se encontró con que no había los contratos y la documentación necesarios (el ciclo se anunció a mediados de junio pasado y las entradas llevan ya meses a la venta). Y presupuestarias porque, según Olloqui, los 450.000 euros que costaba la Temporada no aparecían por ningún sitio y no existe la posibilidad de hacer una modificación presupuestaria al estar todo ya ejecutado. El director general aseguró que se devolverá el importe de las entradas ya adquiridas (según algunas fuentes, más de 700 para todo el ciclo) y que se anunciarán nuevas fechas en 2024 para los mismos espectáculos previstos esta temporada.

"No aplazar la temporada -subrayó Olloqui-, habría supuesto encontrar un número inasumible de irregularidades y un enorme perjuicio para la reputación del Gobierno de Aragón y de los colaboradores implicados profesionalmente en esta temporada”.

En realidad, la cancelación o aplazamiento del ciclo ya supone igualmente un perjuicio para la reputación del Gobierno de Aragón, ya que muchos profesionales de la música y la danza diseñan sus agendas con muchos meses de antelación y el aplazamiento les va a suponer pérdidas económicas, La primera actuación del ciclo estaba prevista para el 10 de noviembre y, al cancelar a estas alturas del año, los intérpretes no van a poder asumir ya otros compromisos en las fechas que tenían cerradas para Zaragoza. El público, además, deberá dirigirse al Teatro Principal, al Palacio de Congresos o al Auditorio para recuperar el dinero de sus entradas.

Olloqui, que anunció el aplazamiento de la Temporada en rueda de prensa, subrayó que la decisión de aplazar el ciclo ha sido "serena, administrativa y profesional, y la asumimos por completo. No se trata de que no nos guste la programación o el cartel, porque lo programaremos para el año que viene". Olloqui no ha aclarado, sin embargo, si el modelo de temporada elegido por el anterior equipo, en el que el Gobierno de Aragón ejercía el papel de productor, continuará en el futuro. "Lo estudiaremos -dijo-. En cualquier caso, el público no debe preocuparse, porque nuestro compromiso con la música culta es firme y sincero".

En la programación de este año se habían previsto en noviembre y diciembre las representaciones de dos producciones propias, la ópera ‘Lucia di Lammermoor’ y el musical en versión semiescenificada ‘West Side Story’, y el espectáculo de danza ‘El hilo rojo’, una producción alemana con raíces aragonesas.