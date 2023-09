El Kanka: "Siento que Zaragoza conecta con mi música y que hablamos el mismo idioma"

El artista malagueño El Kanka, que actúa este sábado en la Sala Mozart de la capital aragonesa, ha admitido sentir que Zaragoza conecta con su música y que habla su mismo idioma y ha definido a sus ciudadanos como personas abiertas, risueñas y con sentido del humor.

El músico, quien ha señalado que durante estos 15 meses sin subirse a un escenario se "cantaba encima", va a presentar su gira 'Cosas de los vivientes' como una forma de celebrar "el privilegio de haber pasado por la vida aunque sea un ratito" y de poner en valor el hecho de enamorarse o hacer canciones.

En el mismo año en el que celebra el décimo aniversario de 'Lo mal que estoy', El Kanka va a presentar su nuevo disco y va a recuperar doce míticos temas que "forman parte de la vida de la gente" con un concierto "divertido y dinámico" en el que esperan que "la gente escuche, se olvide de las mierdas que hay en el mundo y disfrute de la música en directo".

PREGUNTA: Después de un año vuelve a los escenarios. ¿Cómo ha sido este regreso?

RESPUESTA: Cuando llevaba dos meses sin subirme a un escenario y me di cuenta lo que lo echaba de menos, imagínate después de un año. Estaba un poco que me cantaba encima. Todo tiene sentido. Nosotros paramos porque llevábamos diez años de gira sin parar a un nivel rozando lo inhumano con cien u ochenta conciertos al año. Lo hemos hecho por una serie de circunstancias como que somos un proyecto independiente y, si queríamos invertir para que el proyecto fuera mejor, necesitábamos facturar. Entonces, lo estuvimos haciendo durante diez años y yo llevaba dos o tres años bastante quemado. El parón tuvo que ver con eso y lo hicimos también de una forma estratégica e inteligente sin publicar nada en redes, sin entrevistas, sin temas nuevos... Fueron meses de tranquilidad para conectar con esa vida más normal. Pero, al final, la mayoría de los músicos gozamos de la experiencia de los conciertos y nos cuesta vivir sin ello. También conectas con gente que no conoces de nada y, por lo que sea, ha entrado en mi rollo. Es muy bonito sentir que lo que haces tiene un sentido y que la gente hace suyas las canciones.

Hace dos meses celebraba el décimo aniversario de 'Lo mal que estoy', que continúa con 'Y lo poco que me quejo'. Pero, ¿de qué se queja?

A nivel personal me quejo del exceso de trabajo, pero también de los despropósitos que hace el ser humano que realiza por alguna extraña razón que desconozco. Desde las guerras hasta la corrupción, el machismo, el racismo o el odio. Hay muchos motivos para reivindicar cosas, para quejarse y para intentar cambiar la sociedad. Ojalá lo consigamos. Hablaba con un taxista de que es increíble que algunas personas sean capaces de tirarle bombas a la peña. Es una locura porque es la misma especie de aquellos que escriben canciones, pintan la Gioconda o que son solidarias. Hay muchas cosas que hacemos destructivas y tenemos muy poco cuidado, por lo que hay muchos motivos para enfadarse. Intento no pensarlo en exceso, pero es inevitable que haya cosas que te conmuevan.

Esta vez sube a los escenarios con la gira "cosas de los vivientes", pero... ¿qué cosas son?

Son todas las cosas. Este título me encanta porque engloba muchas cosas y lo saqué de mi psicoanalista. Yo lo interpreté como que el que está muerto no sufre el resfriado, las neurosis o los miedos. Pero tampoco se enamoran ni se toman una cervecita ni hacen canciones. Me molaba reivindicar de alguna forma porque tenemos que agradecer estar vivos. Hay una serie de casualidades que han hecho que yo exista y otras potencialmente no lo hayan hecho. Duraré 70 años, 90 o los que sean, pero hay que agradecer el privilegio de haber pasado por la vida aunque sea este ratito.

Y a ti, ¿qué cosas te hacen sentir vivo?

La música para mí es muy importante y no me considero músico solo cuando estoy trabajando. Lo soy todo el rato y es una forma de vivir y de comunicarse. Luego creo que hay cosas como el cariño de mi gente, leer, jugar o cocinar, con lo que se me olvidan todos los males.

Esta gira también hace parada en Latinoamérica. ¿Siempre existe ese vértigo?

Yo lo vivo con alegría, pero tiene su rollo. A mí me agobian un poco los viajes tan largos, pero siempre aprovechamos cuando cruzamos el charco y superamos el jet-lag para hacer varios conciertos. Suele ser un momento intenso en el que no tienes todo bajo control, pero te llena por dentro. Es muy guay que la gente conozca mis canciones sin salir ni siquiera en la radio. Es un orgullo súper grande por mí mismo y por mi equipo, porque lo hemos conseguido a base de mucho trabajo, de hacer entrevistas y de colaborar con gente de allí. Son gente muy cariñosa y un público muy entregado y que valora la música y el arte. Siempre voy con ese puntito de miedo, pero siempre vuelvo lleno interiormente de esa energía bonita que regalan.

Este sábado actúa en Zaragoza, ¿cómo será este concierto?

Estamos presentando el disco y yo creo mucho en que la presentación tiene que servir para eso. Me gusta darle la oportunidad a la gente y a nosotros de ver cómo funcionan estos temas en directo. Hacemos 11 canciones del disco en directo y las otras 12 son recopilatorios de lo anterior porque son canciones que forman parte de la vida de la gente de alguna forma. Hay que ser generoso, equitativo y hacer cositas antiguas. Hay una mezcla de las dos cosas, bien barajado, con el objetivo de que la gente se lo pase bien. Me acuerdo cuando tenía que convencer a la gente sin que se supieran las canciones y eso lo hemos seguido intentando conservar, aunque a veces hasta parece un karaoke (risas). No somos Beyoncé y no vamos a salir volando, pero intentamos que sea divertido y dinámico. Quiero que la gente nos escuche, se olvide de las mierdas que hay en el mundo y disfrute de la música en directo.

Además alguna vez ha dicho que conecta con el carácter de aquí. ¿Por qué lo cree?

A veces uno mide las cosas en base a la entrega. Es un público que entra mucho más y que se ríe con las cosas que pasan en el escenario. Es un público cercano y que se mete en el rollo. He hecho amigos en Zaragoza incluso. Los andaluces somos gente abierta, risueña y con sentido del humor, y me da la sensación que vosotros también tenéis un poco de esto. Siento que mi música conecta con Zaragoza y que hablamos el mismo idioma.