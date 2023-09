'Todos los nombres de Dios': el rehén de la bomba

Han pasado veintiocho años desde su debut con ‘Salto al vacío’ y, desde entonces, todo el cine de Daniel Calparsoro ha sido un viaje hacia argumentos de contenido violento, ya sea la guerra, ya sean atracos y robos, siempre a través de historias sólidas, una realización en la que se nota la pasión del cineasta por la acción y los efectos, y unos personajes muy fuertes a cargo de actores con una capacidad extraordinaria para meterse en la piel de gente dura y compleja.

Hay un cine de Calparsoro que a veces no me ha gustado, pero otro, como es el caso de ‘Cien años de perdón’, que siempre me ha parecido un soberbio ejercicio cinematográfico en el que se ensamblan a la perfección la tensión entre los protagonistas, la acción propia de la historia que se desarrolla y la creación de una atmósfera poco tranquilizadora.

'Todos los nombres de dios' *** Director: Daniel Calparsoro. Guión: Gemma Ventura. Intérpretes: Luis Tosar, Inma Cuesta, Nourdin Batan, Patricia Vico. España, 2023. 100 minutos

En su último trabajo, ‘Todos los nombres de Dios’, el director aborda el terrorismo a partir del secuestro de un taxista por un terrorista que no ha querido inmolarse en un atentado. Con un Luis Tosar que a mi me sigue pareciendo un pedazo de actor, ‘Todos los nombres de Dios’ se desarrolla en medio de la tensión y el miedo propios del rehén, el papel que juega inicialmente el terrorista y la intervención de la guardia civil. En un argumento de este tipo, es difícil encontrar sorpresas porque las circunstancias reales han obligado al cine mundial a abordarlo, con mejor o peor resultado. Calparsoro tiene recursos más que suficientes, en cualquier caso, para obligar al espectador a estar permanentemente atento a la pantalla. Quizás las secuencias protagonizadas por las fuerzas de seguridad y antiterroristas, algunos movimientos de masas y algún personaje no terminan de resultar del todo creíbles, les falta garra, pero el conjunto de la película, su ritmo intenso, los tiempos bien medidos, escenas muy emotivas y rodadas con mucho tino y la agilidad de la narración hacen que ‘Todos los nombres de Dios’ sea una muy potente película.