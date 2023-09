‘Passages’: dos hombres, una mujer y el destino

Me sigue pareciendo tan especial ‘Jules y Jim’, de François Truffaut, con la soberbia Jeanne Moreau, que después de ella pocos triángulos amorosos, relatos sobre quebrantos sentimentales, desamores y amores, en general, consiguen sobresaltarme. O sea, emocionarme, interesarme, seducirme. Después de aquel filme, y, evidentemente, antes de él, otros autores han abordado las diversas modalidades de relaciones personales, siendo el último en tratarlas el director y guionista Ira Sachs en ‘Passages’.

Cineasta de gustos radicales, su trabajo más conocido en España hasta ahora era ‘El amor es extraño’, donde desarrollaba la historia de una pareja de homosexuales maduros que se encuentran en una situación personal y económica complicada. Para la segunda película que ha dirigido en Francia -todas las anteriores las hizo en Estados Unidos-, Ira Sachs ha apostado de nuevo por una pareja de gays cuya relación no pasa por su mejor momento. Aquí es cuando entra en acción una mujer.

‘Passages’ ** Director: Ira Sachs. Guión: Ira Sachs y Mauricio Zacharias. Intérpretes: Ben Whishaw, Franz Rogowski, Adèle Exarchopoulos. Francia. 2023. 91 minutos.

Si bien el director tiene una capacidad sobresaliente para abordar historias con gancho y contar para ello con actores muy competentes, dando a sus filmes un metraje no excesivo -que se agradece en tiempos de producciones de más de dos horas-, no es menos cierto que el realizador, en ‘Passages’, no logra traspasar la barrera que nos uniría a sus personajes, dando pinceladas y resolviendo con rapidez determinados asuntos que, en mi opinión, requerían cierto rigor y ser solventados con mayor definición y más profundidad. Así sucede con sus tres protagonistas, de los que siempre esperamos algo más, reacciones más reales y espontáneas, y ver, también, cómo resuelven sus dudas, sus miedos, con fórmulas menos mágicas. Por ello aún se entiende menos que el cineasta dedique una larga secuencia a contar cómo un director de cine rueda una escena, y dedique tan poco tiempo a observar y mostrarnos con mayor detenimiento el alma verdadera de sus personajes. Muy interesante, pero incompleta.