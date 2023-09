Carmen París: "Recibía castigos por inconformista y osada"

Compositora, pianista y cantante de voz prodigiosa y versátil. Ha llegado muy lejos en la mezcla de géneros como la jota, el jazz, el blues, el bolero o el flamenco. Entre otros, ha recibido el Premio Nacional de las Músicas Actuales.

¿Tenía algún complejo que le amargara?Sufrí un ligero complejo al desarrollarme más tarde que la mayoría porque el chico que me gustaba me ignoraba. Pero, por otra parte, como yo era atleta, eso me daba cierta ventaja. Fui campeona de Aragón de cross en la categoría juvenil. Desde los 7 hasta los 15 años, cuando me vino la regla, yo quería ser chico, como Georgina/George de ‘Las aventuras de Los Cinco’, de Enid Blyton. Menos mal que nací en los 60 y no ahora: me habrían medicado por hiperactiva y me hubieran dicho que era trans. Vamos, me imagino con barba y sin tetas y, como dice la canción de mi amigo Santi Ibarretxe, "Solo de pensarlo me acojono".